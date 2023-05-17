Ловили краснокнижную стерлядку. В Омской области поймали браконьеров

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В Горьковском районе Омской области сотрудники транспортной полиции задержали двух местных жителей, подозреваемых в браконьерстве, сообщили сегодня, 17 мая, в пресс-службе ведомства.
Мужчины 42 и 48 лет ловили рыбу на Иртыше во время нереста, что запрещено законом. В их сети попалась, в том числе, и стерлядь, которая занесена в Красную книгу России.
Лодку и сети у рыбаков изъяли. Сумма ущерба от незаконной добычи рыбы составила почти 20 тысяч рублей. На мужчин завели уголовное дело, им грозит до 5 лет лишения свободы. Ранее подозреваемые уже привлекались к уголовной ответственности за кражи.
Ранее Город55 сообщал, что в Крутинском районе суд вынес приговор двум рыбакам. Мужчин признали виновными по статье «незаконная добыча водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба в местах нереста, совершенная группой лиц по предварительному сговору».