Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Перед экзаменами рекомендуется повторить материал из школьной программы, регулярно прорабатывать сложные темы. Если уровень знаний достаточно слабый, можно воспользоваться помощью преподавателей или репетиторов. Это поможет улучшить качество подготовки и повысит шансы на успешное поступление в вуз.
Ниже представлены рекомендации, соблюдение которых увеличит шансы получить высокие баллы на ЕГЭ:
Чтобы повысить эффективность подготовки, нужно составить план обучения и график занятий. Тренироваться в выполнении тестов следует регулярно. Чтобы информация запоминалась лучше, дисциплины можно чередовать — например, прорабатывать в понедельник математику, а во вторник — русский язык, в другие дни — предметы по выбору.
Для систематизации информации можно составлять таблицы или схемы, презентации. Например, можно сделать таблицы с формулами или правилами по грамматике и расположить их возле рабочего места. Это поможет улучшить качество подготовки.
Для самоподготовки к аттестации рекомендуется использовать сборники ФИПИ. На официальном сайте института также представлены демоверсии и кодификаторы, спецификации по каждой дисциплине, требования, которые предъявляются к работам экзаменуемых. При решении демоверсии эксперты рекомендуют засекать время, которое было затрачено на выполнение работы.
«При самостоятельной проверке необходимо сверять ответы и критерии, а затем максимально честно и беспристрастно выставлять баллы, чтобы видеть реальный результат», — отмечает Денис Титов, руководитель академического отдела онлайн-школы «Коалиция».
Чтобы проверить собственный уровень знаний, можно пройти тренировку в школе — они периодически проводятся бесплатно преподавателями. В дополнение к этому можно полностью решать варианты задач по каждой дисциплине онлайн дома.
«Еженедельно и ежемесячно нужно делать отчеты о проделанной работе, анализировать решенные демоверсии, искать закономерности ошибок и выявлять слабые стороны», — говорит Титов.
Омские выпускники одиннадцатых классов могут оценить уровень своей подготовленности к сдаче экзаменов, записавшись на онлайн-диагностику в Московский центр качества образования. На базе данного центра действует Центр независимой диагностики, который проводит ознакомительные тренинги в формате ЕГЭ.
Основное преимущество такой проверки в том, что пройти ее можно полностью удаленно. Более подробная информация о технических требованиях, а также инструкция, описание последовательности прохождения диагностики представлены на сайте mcko.ru.
Чтобы качественно подготовиться к единому государственному экзамену самостоятельно, можно воспользоваться сайтами с банком заданий. На многих платформах, помимо тестов за 2022–2023 гг., есть теоретический материал и подробный разбор. Перечень наиболее популярных сайтов с описанием представлен ниже.
Платформа отличается простым и лаконичным дизайном. На ней можно тренироваться со стационарного компьютера или мобильного устройства. На странице представлены материалы для проработки теории и тесты. Помимо этого, можно ознакомиться со статистикой успеваемости учащегося.
Плюс этого сайта в том, что на нем собраны все материалы, необходимые для подготовки к аттестации, — уроки в видеоформате и вебинары, банк заданий, соответствующий стандартам Федерального института педагогических измерений.
Этот сайт нередко советуют учителя российских школ. На платформе представлены типовые варианты по всем экзаменационным дисциплинам — обществознанию, истории, физике, биологии, информатике, химии и т. д.
В дополнение к этому учащийся может составить свой вариант по темам, которые его интересуют, и пройти тестирование. Варианты для самопроверки разрабатываются каждый месяц.
Это официальная база заданий от составителей задач на ЕГЭ. На сайте представлены открытый банк с экзаменационными заданиями, а также методические пособия. К примеру, на странице можно найти нормативно-правовую документацию, демоверсии и спецификации, аналитические и методические материалы.
На сайте можно найти множество статей для подготовки к экзаменам. Помимо этого, представлены актуальные новости обо всем, что связано с проведением аттестации, бесплатный банк заданий.
На сайте представлен разбор заданий по разным дисциплинам, тестирование. Создав личный кабинет, можно отслеживать прогресс успеваемости, что весьма удобно при самостоятельной подготовке
Особенность данного ресурса в том, что на нем представлен материал для подготовки к экзамену только по математике. На сайте можно найти подробный разбор множества задач разных категорий, справочную информацию, обучающие тесты, созданные на основе заданий банка, и полезные статьи. Подойдет для тех, кто планирует получить высокий балл по этой дисциплине.
Сайт имеет доступный интерфейс. Платформа содержит разнообразные пробные варианты по всем предметам. В дополнение к этому здесь можно найти подробное описание структуры экзаменационной работы по каждой дисциплине, пояснения к оцениванию и т. д.
Особенность данной платформы в том, что каждый учащийся получает возможность самостоятельно составить план подготовки к аттестации, учитывая собственные возможности. Для создания плана занятий достаточно указать желаемый результат. На сайте представлены теория и подробные решения задач, а также сами тесты.