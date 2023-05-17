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Как выпускникам Омска сдать ЕГЭ на высший балл

17 мая 2023, 14:54
Фото: piqsels.com
С приближением аттестации становится актуальным вопрос, как решить ЕГЭ-2023 на высший балл. Рекомендации по подготовке к ЕГЭ и обзор популярных сайтов с заданиями — в нашем материале.

Как подготовиться к ЕГЭ за короткий срок

Перед экзаменами рекомендуется повторить материал из школьной программы, регулярно прорабатывать сложные темы. Если уровень знаний достаточно слабый, можно воспользоваться помощью преподавателей или репетиторов. Это поможет улучшить качество подготовки и повысит шансы на успешное поступление в вуз.

Ниже представлены рекомендации, соблюдение которых увеличит шансы получить высокие баллы на ЕГЭ:

  • тщательно ознакомьтесь с требованиями к экзамену, в частности к заполнению КИМ, далее пройдите пробное тестирование через один из сайтов с заданиями к ЕГЭ (более подробно о самых популярных ресурсах рассказываем далее в статье);
  • выявите, в каких темах были допущены ошибки и проработайте их в первую очередь;
  • сконцентрируйтесь на учебе, уделяйте достаточное количество времени решению заданий по ЕГЭ прошлых лет;
  • используйте учебные пособия, составленные или одобренные ФГБНУ «ФИПИ» (Федеральный институт педагогических измерений).

Чтобы повысить эффективность подготовки, нужно составить план обучения и график занятий. Тренироваться в выполнении тестов следует регулярно. Чтобы информация запоминалась лучше, дисциплины можно чередовать — например, прорабатывать в понедельник математику, а во вторник — русский язык, в другие дни — предметы по выбору.

Для систематизации информации можно составлять таблицы или схемы, презентации. Например, можно сделать таблицы с формулами или правилами по грамматике и расположить их возле рабочего места. Это поможет улучшить качество подготовки.

Как подготовиться к ЕГЭ за короткий срокКак подготовиться к ЕГЭ за короткий срок
Как подготовиться к ЕГЭ за короткий срок
Фото: piqsels.com

Самостоятельная подготовка к ЕГЭ в 2023 году

Для самоподготовки к аттестации рекомендуется использовать сборники ФИПИ. На официальном сайте института также представлены демоверсии и кодификаторы, спецификации по каждой дисциплине, требования, которые предъявляются к работам экзаменуемых. При решении демоверсии эксперты рекомендуют засекать время, которое было затрачено на выполнение работы.

«При самостоятельной проверке необходимо сверять ответы и критерии, а затем максимально честно и беспристрастно выставлять баллы, чтобы видеть реальный результат», — отмечает Денис Титов, руководитель академического отдела онлайн-школы «Коалиция».

Чтобы проверить собственный уровень знаний, можно пройти тренировку в школе — они периодически проводятся бесплатно преподавателями. В дополнение к этому можно полностью решать варианты задач по каждой дисциплине онлайн дома.

«Еженедельно и ежемесячно нужно делать отчеты о проделанной работе, анализировать решенные демоверсии, искать закономерности ошибок и выявлять слабые стороны», — говорит Титов.

Центры независимой диагностики готовности к ЕГЭ в Омске

Омские выпускники одиннадцатых классов могут оценить уровень своей подготовленности к сдаче экзаменов, записавшись на онлайн-диагностику в Московский центр качества образования. На базе данного центра действует Центр независимой диагностики, который проводит ознакомительные тренинги в формате ЕГЭ.

Основное преимущество такой проверки в том, что пройти ее можно полностью удаленно. Более подробная информация о технических требованиях, а также инструкция, описание последовательности прохождения диагностики представлены на сайте mcko.ru.

Самостоятельная подготовка к ЕГЭ в 2023 годуСамостоятельная подготовка к ЕГЭ в 2023 году
Самостоятельная подготовка к ЕГЭ в 2023 году
Фото: pxhere.com

Сайты, которые помогут вам успешно сдать ЕГЭ

Чтобы качественно подготовиться к единому государственному экзамену самостоятельно, можно воспользоваться сайтами с банком заданий. На многих платформах, помимо тестов за 2022–2023 гг., есть теоретический материал и подробный разбор. Перечень наиболее популярных сайтов с описанием представлен ниже.

«Бингоскул» — портал для подготовки к сдаче ЕГЭ

Платформа отличается простым и лаконичным дизайном. На ней можно тренироваться со стационарного компьютера или мобильного устройства. На странице представлены материалы для проработки теории и тесты. Помимо этого, можно ознакомиться со статистикой успеваемости учащегося.

Плюс этого сайта в том, что на нем собраны все материалы, необходимые для подготовки к аттестации, — уроки в видеоформате и вебинары, банк заданий, соответствующий стандартам Федерального института педагогических измерений.

«Решу ЕГЭ» — новости образования и консультации по решению заданий

Этот сайт нередко советуют учителя российских школ. На платформе представлены типовые варианты по всем экзаменационным дисциплинам — обществознанию, истории, физике, биологии, информатике, химии и т. д.

В дополнение к этому учащийся может составить свой вариант по темам, которые его интересуют, и пройти тестирование. Варианты для самопроверки разрабатываются каждый месяц.

ФГБНУ «ФИПИ» — открытый банк заданий ЕГЭ

Это официальная база заданий от составителей задач на ЕГЭ. На сайте представлены открытый банк с экзаменационными заданиями, а также методические пособия. К примеру, на странице можно найти нормативно-правовую документацию, демоверсии и спецификации, аналитические и методические материалы.

«Экзамен.ru» — портал для абитуриентов и их родителей

На сайте можно найти множество статей для подготовки к экзаменам. Помимо этого, представлены актуальные новости обо всем, что связано с проведением аттестации, бесплатный банк заданий.

Образовательный проект «Спадило»

На сайте представлен разбор заданий по разным дисциплинам, тестирование. Создав личный кабинет, можно отслеживать прогресс успеваемости, что весьма удобно при самостоятельной подготовке

«ЕГЭ Максимум» — подготовка к ЕГЭ по математике

Особенность данного ресурса в том, что на нем представлен материал для подготовки к экзамену только по математике. На сайте можно найти подробный разбор множества задач разных категорий, справочную информацию, обучающие тесты, созданные на основе заданий банка, и полезные статьи. Подойдет для тех, кто планирует получить высокий балл по этой дисциплине.

«Незнайка» — задания к ЕГЭ с ответами и решениями

Сайт имеет доступный интерфейс. Платформа содержит разнообразные пробные варианты по всем предметам. В дополнение к этому здесь можно найти подробное описание структуры экзаменационной работы по каждой дисциплине, пояснения к оцениванию и т. д.

«Экзамер» — подробный разбор заданий из ЕГЭ

Особенность данной платформы в том, что каждый учащийся получает возможность самостоятельно составить план подготовки к аттестации, учитывая собственные возможности. Для создания плана занятий достаточно указать желаемый результат. На сайте представлены теория и подробные решения задач, а также сами тесты.

Сайты, которые помогут вам успешно сдать ЕГЭСайты, которые помогут вам успешно сдать ЕГЭ
Сайты, которые помогут вам успешно сдать ЕГЭ
Фото: 1MI
#Омск#ЕГЭ#Экзамены#Выпускники
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