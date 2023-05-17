Изнасилованный в спецшколе на Урале подросток останется в учреждении

Согласно решению суда, подросток, ставший потерпевшим в деле о сексуальном насилии в екатеринбургской спецшколе, должен оставаться в том же учреждении, где произошли эти преступления.