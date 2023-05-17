Изнасилованный в спецшколе на Урале подросток останется в учреждении

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Об этом сообщила адвокат Олеся Бортникова, подчеркнув, что такое решение делает подростка фактическим изгоем в школе, где ему причинили вред, пишет ФедералПресс.
Ранее администрация спецшколы пыталась перевести подростка в специальное училище в Рефтинском, но суд отказал в этом требовании. Семья подростка настаивала на его досрочном освобождении, однако судья не рассмотрел эту возможность.
Адвокат Олеся Бортникова уже обратилась к детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой, чтобы добиться освобождения подростка. Родственники мальчика также надеются на поддержку коллеги адвоката из Свердловской области Игоря Морокова и общественной палаты.
Бортникова подчеркнула, что они настаивают на досрочном освобождении подростка из специального учебно-воспитательного учреждения, считая это единственно правильным решением для его благополучия.