Изменение обстановки: аналитик Подберёзкин о последствиях денонсации ДОВСЕ

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
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Updated Сегодня, 04:50
Эксперт напомнил, что Россия подписала и ратифицировала данный договор, в то время как другая сторона не сделала этого. Однако, по словам Подберёзкина, реальная военно-политическая обстановка «коренным образом изменилась».
Он отметил, что Советский Союз прекратил свое существование, а НАТО расширилось и вооружения превысили все границы. Поэтому, по мнению эксперта, данный договор является «мертворождённым».