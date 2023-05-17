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Изменение обстановки: аналитик Подберёзкин о последствиях денонсации ДОВСЕ

17 мая 2023, 04:48
Алексей Подберёзкин, директор Центра военно-политических исследований МГИМО, в интервью с RT прокомментировал принятие закона депутатами Государственной думы России о денонсации Договора об обычных вооружённых силах в Европе.

Эксперт напомнил, что Россия подписала и ратифицировала данный договор, в то время как другая сторона не сделала этого. Однако, по словам Подберёзкина, реальная военно-политическая обстановка «коренным образом изменилась».

Он отметил, что Советский Союз прекратил свое существование, а НАТО расширилось и вооружения превысили все границы. Поэтому, по мнению эксперта, данный договор является «мертворождённым».

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