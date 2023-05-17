Иностранный гражданин обвиняется в убийстве врача-акушера в Артемовске

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
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Updated Сегодня, 08:39
По версии следствия, 35-летний иностранный гражданин, из-за конфликта, нанес погибшему 13 ножевых ударов в его собственной квартире, в результате которых врач скончался на месте, пишет ФедералПресс.
После совершения убийства обвиняемый похитил два мобильных телефона и другое имущество общей стоимостью более 35 тысяч рублей. В это время дочь погибшего вошла в квартиру, и преступник связал ее и закрыл в комнате.
В отношении иностранного гражданина были заведены уголовные дела по обвинениям в убийстве, грабеже, краже и незаконном лишении свободы несовершеннолетнего. Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.