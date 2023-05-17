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Гражданство РФ не убеждает иностранцев заключать контракты с ВС РФ: мнение экспертов

17 мая 2023, 06:13
Эксперты Владимир Брутер, из Международного института гуманитарно-политических исследований, и Игорь Герасимов, эксперт по безопасности, прокомментировали указ президента РФ, позволяющий иностранцам, заключившим контракт на военную службу во время СВО, получить гражданство в упрощенном порядке.

Брутер отметил, что точные данные о количестве таких иностранных граждан не доступны, но согласно его оценке их число может достигать нескольких тысяч. Однако, он подчеркнул, что само гражданство не является достаточной мотивацией для подписания контракта на службу, пишет RT.

Он отметил, что предоставление возможности упрощенного получения гражданства является одним из факторов, который может повлиять на решение иностранных граждан. Однако Брутер подчеркнул, что это решение остается на их усмотрение, и они могут не воспользоваться этой возможностью.

Согласно мнению Герасимова, само российское гражданство не является достаточной мотивацией для иностранных граждан, чтобы заключить контракт на службу. Он считает, что массовое привлечение иностранцев возможно через мобилизацию уже имеющих российское гражданство иностранцев из других союзных республик.

Герасимов предложил изменить подход и призвать тех граждан, которые уже получили российское гражданство, но не являются выходцами из России, через мобилизацию. Он выразил сомнения в том, что гражданство само по себе может стать достаточной мотивацией для иностранных граждан, чтобы присоединиться к СВО. Эксперт считает, что необходимо изменить подход и разработать другие механизмы для привлечения иностранных граждан в российскую армию.

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