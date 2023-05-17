Гражданство РФ не убеждает иностранцев заключать контракты с ВС РФ: мнение экспертов

Герасимов предложил изменить подход и призвать тех граждан, которые уже получили российское гражданство, но не являются выходцами из России, через мобилизацию. Он выразил сомнения в том, что гражданство само по себе может стать достаточной мотивацией для иностранных граждан, чтобы присоединиться к СВО. Эксперт считает, что необходимо изменить подход и разработать другие механизмы для привлечения иностранных граждан в российскую армию.