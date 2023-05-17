Гражданство РФ не убеждает иностранцев заключать контракты с ВС РФ: мнение экспертов

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
Он отметил, что предоставление возможности упрощенного получения гражданства является одним из факторов, который может повлиять на решение иностранных граждан. Однако Брутер подчеркнул, что это решение остается на их усмотрение, и они могут не воспользоваться этой возможностью.
Согласно мнению Герасимова, само российское гражданство не является достаточной мотивацией для иностранных граждан, чтобы заключить контракт на службу. Он считает, что массовое привлечение иностранцев возможно через мобилизацию уже имеющих российское гражданство иностранцев из других союзных республик.
Герасимов предложил изменить подход и призвать тех граждан, которые уже получили российское гражданство, но не являются выходцами из России, через мобилизацию. Он выразил сомнения в том, что гражданство само по себе может стать достаточной мотивацией для иностранных граждан, чтобы присоединиться к СВО. Эксперт считает, что необходимо изменить подход и разработать другие механизмы для привлечения иностранных граждан в российскую армию.