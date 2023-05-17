«Газпромнефть-СМ» запустила новый курс для экспертов по диагностике промоборудования

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Программа занятий направлена на повышение качества диагностики промышленного оборудования и техники с помощью высокотехнологичных инструментов мобильной лаборатории. Курс повышения квалификации, также включающий углубленное изучение свойств и рецептур современных масел, прошли специалисты 18 филиалов G-Profi Expert Center из России и стран ближнего зарубежья.
В рамках практических сессий на базе Сибирского автомобильно-дорожного университета эксперты детально изучили алгоритм работы с новым оснащением мобильной лаборатории «Газпромнефть - СМ». Уникальный передвижной комплекс высокотехнологичных устройств, включает современный ИК-спектрометр, рентгенофлуоресцентный спектрометр и вискозиметр и позволяет проводить масштабные исследования смазочных материалов промышленного оборудования и техники прямо на производственных площадках предприятий. Такой метод диагностики способен определять в составе масла мельчайшие продукты износа узлов оборудования, не уступая по точности результатов стационарным тестам.
На профильных занятиях эксперты дополнительно изучили новые направления работы и виды техники разных отраслей промышленности, а также существенно расширили знания о свойствах и компонентах современных линеек моторных и индустриальных масел «Газпромнефть - СМ».
Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть - СМ»:
«Газпромнефть — СМ» активно повышает компетенции сотрудников, используя новейшие инструменты собственной разработки и самые современные образовательные методики. Промышленное, сельскохозяйственное и добывающее оборудование постоянно модернизируется и развивается, поэтому нам необходимо опережающими темпами готовить универсальных профессионалов, учитывая самые строгие требования производителей техники. «Газпромнефть — СМ» продолжает усиливать коллектив лучших специалистов отрасли, способных оперативно и качественно решать самые сложные задачи по диагностике и обслуживанию любого специализированного оборудования».