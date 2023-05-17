«Газпромнефть-СМ» запустила новый курс для экспертов по диагностике промоборудования

В рамках практических сессий на базе Сибирского автомобильно-дорожного университета эксперты детально изучили алгоритм работы с новым оснащением мобильной лаборатории «Газпромнефть - СМ». Уникальный передвижной комплекс высокотехнологичных устройств, включает современный ИК-спектрометр, рентгенофлуоресцентный спектрометр и вискозиметр и позволяет проводить масштабные исследования смазочных материалов промышленного оборудования и техники прямо на производственных площадках предприятий. Такой метод диагностики способен определять в составе масла мельчайшие продукты износа узлов оборудования, не уступая по точности результатов стационарным тестам.