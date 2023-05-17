Два года Президентскому фонду культурных инициатив: результаты и достижения

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
За время существования фондом было организовано восемь конкурсов на получение президентских грантов, направленных на оказание поддержки проектам в сфере креативных индустрий, а также искусства и культуры. В числе прочих были проведены специальные конкурсы, целью которых стала поддержка жителей новых регионов Российской Федерации и их интеграция в историческое и культурное пространство государства.
На данный момент регистрацию на сайте фонда прошли уже свыше 119 000 творческих команд со всех уголков России. Более 54 600 заявок поступило на рассмотрение экспертной команды. После проведения независимых экспертных оценочных мероприятий было принято решение об оказании поддержки более 4945 творческим проектам на общую сумму свыше 15,5 миллиарда рублей. В их числе — три сотни проектов, направленных на интеграцию жителей новых регионов страны в российскую историческую и культурную среду.
Наибольшую активность в подаче проектов в фонд продемонстрировали столичные команды (5673), вдвое меньше заявок поступило от команд из Татарстана (2450), петербуржцы направили на рассмотрение экспертов 2177 заявок, команды из Белгородской области представили 2079 проектов, из Башкортостана — 1752, из Краснодарского края — 1520, из Московской области — 1246. От каждого из перечисленных субъектов РФ поступило более 1000 заявок.
Фонд ведет активное сотрудничество в сфере культуры с органами власти на уровне субъектов Федерации, организуя официальные встречи с главами регионов и семинары с творческими командами на местах. В минувшем году в Красноярске открыли региональное представительство ПФКИ, создав таким образом равные возможности для авторов инициатив из СФО и ДФО. В этом году проектный офис фонда открылся в Луганске. Кроме того, в текущем месяце на базе креативно-образовательного центра ПФКИ был запущен курс обучающих программ для регионов «Курс на культуру». В числе первых прошедших курс — жители регионов Центрального федерального округа.
По словам Романа Карманова, гендиректора Президентского фонда культурных инициатив, после полутора лет работы и проведения восьми заявочных кампаний уровень представляемых на рассмотрение инициатив демонстрирует стремительный рост. Повышается актуальность, идеи проектов представляются более доходчиво, а финансовые расчеты приводятся продуманно и взвешенно.