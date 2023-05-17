Два года Президентскому фонду культурных инициатив: результаты и достижения

Фонд ведет активное сотрудничество в сфере культуры с органами власти на уровне субъектов Федерации, организуя официальные встречи с главами регионов и семинары с творческими командами на местах. В минувшем году в Красноярске открыли региональное представительство ПФКИ, создав таким образом равные возможности для авторов инициатив из СФО и ДФО. В этом году проектный офис фонда открылся в Луганске. Кроме того, в текущем месяце на базе креативно-образовательного центра ПФКИ был запущен курс обучающих программ для регионов «Курс на культуру». В числе первых прошедших курс — жители регионов Центрального федерального округа.