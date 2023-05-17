Депутаты Омского горсовета одобрили очередные изменения в городской бюджет

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Published Сегодня, 06:11
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Сегодня, 17 мая, в Омском городском совете прошло очередное пленарное заседание. Один из важнейших пунктов повестки касался изменений в бюджет города на текущий год.
— Мы уже в третий раз вносим изменения в бюджет Омска, — рассказал председатель горсовета Владимир Корбут после заседания. — Наша казна увеличилась на 2,5 млрд рублей, а в целом с начала года уже на 5,5 млрд. В основном это средства целевого назначения — на расселение людей из аварийного жилья, на решение вопросов по социальной защите инвалидов, на благоустройство, улучшение наших дорог.
Кроме того, поправки к бюджету предполагают выделение пассажирским предприятиям более 170 млн рублей. Это компенсация затрат на предоставление льгот пассажирам (14 млн) и компенсация межтарифной разницы, цель которой — сделать цену проезда приемлемой для омичей (160 млн). Более 250 млн рублей будет выделено на компенсации затрат жителей частного сектора на газификацию их домов.
Предложение городской администрации об изменении бюджета прошло предварительное обсуждение в комитете Горсовета по финансово-бюджетным вопросам. На сегодняшнем заседании депутаты проголосовали «за».
В итоге доходы бюджета в текущем году выросли до 35,32 млрд рублей, а расходы — до 36,88 млрд.