Депутаты Омского горсовета одобрили очередные изменения в городской бюджет

Кроме того, поправки к бюджету предполагают выделение пассажирским предприятиям более 170 млн рублей. Это компенсация затрат на предоставление льгот пассажирам (14 млн) и компенсация межтарифной разницы, цель которой — сделать цену проезда приемлемой для омичей (160 млн). Более 250 млн рублей будет выделено на компенсации затрат жителей частного сектора на газификацию их домов.