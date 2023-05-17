Депутаты Омского горсовета изменили порядок подготовки инициативных проектов

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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Updated Сегодня, 06:59
На сегодняшнем пленарном заседании Омского городского совета говорили в том числе об инициативных проектах. Это начинание реализуется в Омске уже второй год подряд: администрация принимает от частных лиц и общественных организаций предложения по обустройству конкретных городских пространств. При подведении промежуточных итогов выяснилось, что инициатива нуждается в дополнительной настройке.
— Заявок от омичей становится все больше, — рассказал председатель городского совета Владимир Корбут. — В этом году на инициативные проекты выделены беспрецедентные средства — около 100 млн. Все проекты будут реализованы., но в работе комиссии были выявлены существенные недостатки и недоработки. Сейчас мы исправляем положения о департаментах и округах, чтобы в реализации проекта смогло участвовать максимальное количество омичей.
Детали изложил депутат Юрий Козловский.
— У нас в этом году документы для участия в инициативных проектах готовились в частном порядке, — рассказал он. — Их отдавали в администрацию, та все проверяла. Потом начали выяснять, что есть нюансы, связанные с назначением земельных участков. Из-за них отдельные проекты оказались просто нереализуемы, потому что их нельзя утвердить…
Соответственно появилось предложение утвердить новый порядок подачи заявок. Авторы проектов подают документы в администрацию своего округа, та выясняет, насколько заявка соответствует всем существующим требованиям и только после этого передает ее в администрацию города. Таким образом, механизм взаимодействия по реализации конкретных проектов должен упроститься, общая эффективность — вырасти.
Депутаты одобрили эту инициативу. Отметим, что в текущем году заявок на участие в проекте стало в несколько раз больше, чем в прошлом, и городские власти рассчитывают на дальнейший рост.