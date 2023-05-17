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Депутаты Омского горсовета изменили порядок подготовки инициативных проектов

17 мая 2023, 06:57
Фото: Город55
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Цель изменений – упрощение взаимодействия омичей с администрацией.

На сегодняшнем пленарном заседании Омского городского совета говорили в том числе об инициативных проектах. Это начинание реализуется в Омске уже второй год подряд: администрация принимает от частных лиц и общественных организаций предложения по обустройству конкретных городских пространств. При подведении промежуточных итогов выяснилось, что инициатива нуждается в дополнительной настройке.

— Заявок от омичей становится все больше, — рассказал председатель городского совета Владимир Корбут. — В этом году на инициативные проекты выделены беспрецедентные средства — около 100 млн. Все проекты будут реализованы., но в работе комиссии были выявлены существенные недостатки и недоработки. Сейчас мы исправляем положения о департаментах и округах, чтобы в реализации проекта смогло участвовать максимальное количество омичей.

Детали изложил депутат Юрий Козловский.

— У нас в этом году документы для участия в инициативных проектах готовились в частном порядке, — рассказал он. — Их отдавали в администрацию, та все проверяла. Потом начали выяснять, что есть нюансы, связанные с назначением земельных участков. Из-за них отдельные проекты оказались просто нереализуемы, потому что их нельзя утвердить…

Соответственно появилось предложение утвердить новый порядок подачи заявок. Авторы проектов подают документы в администрацию своего округа, та выясняет, насколько заявка соответствует всем существующим требованиям и только после этого передает ее в администрацию города. Таким образом, механизм взаимодействия по реализации конкретных проектов должен упроститься, общая эффективность — вырасти.

Депутаты одобрили эту инициативу. Отметим, что в текущем году заявок на участие в проекте стало в несколько раз больше, чем в прошлом, и городские власти рассчитывают на дальнейший рост.

#Николай Эйхвальд#Омский Горсовет#Инициативные проекты#Город#Новости#Владимир Корбут#Юрий Козловский
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