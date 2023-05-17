Депутаты Омского горсовета изменили порядок подготовки инициативных проектов

На сегодняшнем пленарном заседании Омского городского совета говорили в том числе об инициативных проектах. Это начинание реализуется в Омске уже второй год подряд: администрация принимает от частных лиц и общественных организаций предложения по обустройству конкретных городских пространств. При подведении промежуточных итогов выяснилось, что инициатива нуждается в дополнительной настройке.