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Депутат Лантратова нацелена на улучшение условий для студентов с детьми

17 мая 2023, 04:51
Яна Лантратова, первый зампред комитета Госдумы по просвещению, в интервью с RT высказалась о предложении Ирины Волынец, уполномоченного по правам ребёнка в Республике Татарстан, основателя Национального родительского комитета, создать детские комнаты при учебных заведениях для поддержки студентов.

Парламентарий отметила, что в настоящее время женщины обычно задумываются о материнстве ближе к тридцати годам. Молодые люди часто осознанно откладывают рождение детей, стремясь сначала устроиться в жизни, получить образование, найти работу и решить жилищные вопросы. В результате первый ребёнок рождается довольно поздно, и на второго уже не решаются. Россия сталкивается с серьёзными демографическими проблемами, пояснила Лантратова.

Депутат считает, что необходимо значительно расширить меры социальной и экономической поддержки многодетных семей, однако она также подчеркнула важность поддержки родителей, у которых первенец. Она поддерживает предложение о создании детских комнат и считает, что это может стать одной из мер стимулирования женщин рожать раньше. Лантратова обещала работать над инициативой с экспертным сообществом.

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