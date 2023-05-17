Депутат Лантратова нацелена на улучшение условий для студентов с детьми

Парламентарий отметила, что в настоящее время женщины обычно задумываются о материнстве ближе к тридцати годам. Молодые люди часто осознанно откладывают рождение детей, стремясь сначала устроиться в жизни, получить образование, найти работу и решить жилищные вопросы. В результате первый ребёнок рождается довольно поздно, и на второго уже не решаются. Россия сталкивается с серьёзными демографическими проблемами, пояснила Лантратова.