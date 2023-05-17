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Published Сегодня, 05:21

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Updated Сегодня, 05:22

Депутат Бессараб одобрила идею считать многодетными семьи с тремя и более детьми

17 мая 2023, 05:21
Светлана Бессараб, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, высказала свою позицию относительно предложения Министерства труда о признании семей с тремя и более несовершеннолетними детьми многодетными.

По мнению Бессараб, данное предложение является логичным следствием существующих законодательных норм, пишет RT.

Она отметила, что в настоящее время существуют различные нормативно-правовые акты, включая трудовое право, которые предусматривают социальные гарантии для семей с троими и более несовершеннолетними детьми, однако эти гарантии различаются в зависимости от региона.

Бессараб считает, что для достижения единых стандартов социальной поддержки многодетных семей на федеральном уровне следует принять предложение Минтруда.

Она подчеркнула важность установления согласованных прав и льгот для многодетных семей, чтобы обеспечить им достойные условия жизни и поддержку со стороны государства.

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