Депутат Бессараб одобрила идею считать многодетными семьи с тремя и более детьми

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
По мнению Бессараб, данное предложение является логичным следствием существующих законодательных норм, пишет RT.
Она отметила, что в настоящее время существуют различные нормативно-правовые акты, включая трудовое право, которые предусматривают социальные гарантии для семей с троими и более несовершеннолетними детьми, однако эти гарантии различаются в зависимости от региона.
Бессараб считает, что для достижения единых стандартов социальной поддержки многодетных семей на федеральном уровне следует принять предложение Минтруда.
Она подчеркнула важность установления согласованных прав и льгот для многодетных семей, чтобы обеспечить им достойные условия жизни и поддержку со стороны государства.