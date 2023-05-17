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Депутат Белик считает, что второй тур выборов в Турции был ожидаем

17 мая 2023, 05:17
Член комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал заявление Центральной избирательной комиссии Турции о проведении второго тура президентских выборов 28 мая.

По мнению парламентария, второй тур выборов был ожидаемым результатом, основываясь на опросах общественного мнения. Он отметил, что Турция принимает проведение второго тура как закономерное явление. Первый тур выборов уже подтвердил фаворитизм Эрдогана, и набрать для него более 50% голосов вторично вполне реально, приводит RT слова эксперта.

Белик также подчеркнул, что мнение Турции имеет вес в мировой политике благодаря Эрдогану. Он способен противостоять давлению Запада и неуклонно защищать интересы своей страны. В то же время, следует помнить, что сопернику турецкого лидера на помощь приходят западные силы, которые пытаются искусственно разжигать недовольство среди населения через различные провокации и манипуляции.

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