Белик также подчеркнул, что мнение Турции имеет вес в мировой политике благодаря Эрдогану. Он способен противостоять давлению Запада и неуклонно защищать интересы своей страны. В то же время, следует помнить, что сопернику турецкого лидера на помощь приходят западные силы, которые пытаются искусственно разжигать недовольство среди населения через различные провокации и манипуляции.