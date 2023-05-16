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Значение кишечника для иммунитета: восстановление и поддержка микробиоты

16 мая 2023, 08:46
Врач-терапевт и директор Центра иммунокоррекции им. Ходановой, Людмила Лапа, поделилась своим мнением с Pravda.Ru. о том, что восстановление иммунитета необходимо начинать с оздоровления кишечника.

Она подчеркнула, что 80% нашего иммунитета зависит от состояния желудочно-кишечного тракта. Важно принимать пробиотики и ферменты, чтобы поддерживать здоровую микробиоту в кишечнике.

"Когда мы нарушаем наш рацион питания (что происходит ежедневно), главное - понимать, что нужно делать, чтобы с одной стороны избегать нарушений, а с другой - восстанавливать сразу. Основные принципы восстановления заключаются в приеме пробиотиков и ферментов, которые периодически контролируют дисбактериоз, т.е. состав микроорганизмов в нашем организме", - объяснила эксперт.

Лапа отметила, что при появлении проблем, таких как метеоризм, запоры или диарея, важно немедленно обратиться к врачу и получить рекомендации по восстановлению микрофлоры кишечника.

"Слизистая оболочка кишечника является основным иммунным органом, который позволяет оценивать пищевые продукты и аллергены", - отметила эксперт.

Правильный иммунный ответ подразумевает достаточное количество вырабатываемых ферментов.



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