Значение кишечника для иммунитета: восстановление и поддержка микробиоты

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Она подчеркнула, что 80% нашего иммунитета зависит от состояния желудочно-кишечного тракта. Важно принимать пробиотики и ферменты, чтобы поддерживать здоровую микробиоту в кишечнике.
"Когда мы нарушаем наш рацион питания (что происходит ежедневно), главное - понимать, что нужно делать, чтобы с одной стороны избегать нарушений, а с другой - восстанавливать сразу. Основные принципы восстановления заключаются в приеме пробиотиков и ферментов, которые периодически контролируют дисбактериоз, т.е. состав микроорганизмов в нашем организме", - объяснила эксперт.
Лапа отметила, что при появлении проблем, таких как метеоризм, запоры или диарея, важно немедленно обратиться к врачу и получить рекомендации по восстановлению микрофлоры кишечника.
"Слизистая оболочка кишечника является основным иммунным органом, который позволяет оценивать пищевые продукты и аллергены", - отметила эксперт.
Правильный иммунный ответ подразумевает достаточное количество вырабатываемых ферментов.