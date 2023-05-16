Значение кишечника для иммунитета: восстановление и поддержка микробиоты

"Когда мы нарушаем наш рацион питания (что происходит ежедневно), главное - понимать, что нужно делать, чтобы с одной стороны избегать нарушений, а с другой - восстанавливать сразу. Основные принципы восстановления заключаются в приеме пробиотиков и ферментов, которые периодически контролируют дисбактериоз, т.е. состав микроорганизмов в нашем организме", - объяснила эксперт.