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Published Сегодня, 08:25

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Updated Сегодня, 08:27

Жителя Тюмени судят за неуплату налогов на сумму свыше 70 млн рублей

16 мая 2023, 08:25
Обвиняемому из Тюмени грозит суд из-за неуплаты налогов в размере более 70 миллионов рублей в 2019 году. Региональная прокуратура утвердила обвинительное заключение.

По информации прокуратуры, 47-летний житель Тюмени обвиняется в уклонении от уплаты налогов, совершенном в особо крупном размере, согласно части 2 статьи 199 УК РФ. Следствие утверждает, что начиная с начала 2019 года мужчина предоставлял налоговым органам ложные сведения о вычетах и расходах. С января по сентябрь были проведены фиктивные операции с контрагентом. Организация, которая принадлежала обвиняемому, занималась оптовой торговлей топливом, но в настоящее время уже ликвидирована, пишет ФедералПресс.

На данный момент задолженность в налоговую составляет более 70 миллионов рублей за первые два квартала. Дело будет рассмотрено в Калининском районном суде.

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