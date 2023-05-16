Жителя Тюмени судят за неуплату налогов на сумму свыше 70 млн рублей

По информации прокуратуры, 47-летний житель Тюмени обвиняется в уклонении от уплаты налогов, совершенном в особо крупном размере, согласно части 2 статьи 199 УК РФ. Следствие утверждает, что начиная с начала 2019 года мужчина предоставлял налоговым органам ложные сведения о вычетах и расходах. С января по сентябрь были проведены фиктивные операции с контрагентом. Организация, которая принадлежала обвиняемому, занималась оптовой торговлей топливом, но в настоящее время уже ликвидирована, пишет ФедералПресс.