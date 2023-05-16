«Время выбрало нас». Омичам рассказали о теме будущей выставки «Флора»

В прошлом году выставка была посвящена 200-летию Омской области. Для омичей создали 35 локаций. На площадках «Флоры» было высажено 200 тысяч цветов, для изготовления композиций использовано более 60 тысяч бутонов. Также для создания некоторых экспозиций использовались овощи, фрукты и ягоды, выращенные в Омской области.