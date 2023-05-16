«Время выбрало нас». Омичам рассказали о теме будущей выставки «Флора»

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
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Updated Сегодня, 05:14
Цветочная выставка «Флора» в этом году пройдет под девизом «Время выбрало нас». Экспозицию традиционно разместят в Воскресенском и Выставочном скверах ко Дню города. Подробнее о предстоящей выставке сегодня, 16 мая, рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
«По предварительной задумке, у входной группы в Выставочном сквере будет установлена композиция „Песочные часы“, в самих скверах расположатся тематические локации под названиями: „Беззаботное время — детство“, „Машина времени“, „Время любить“, „Время учиться“, „Древо жизни“, „Время творить“, „Портал времени“, „Время открытий“, „Остановись, мгновение“, „Река времени“ — всего более 30 композиций», — сообщил градоначальник.
В прошлом году выставка была посвящена 200-летию Омской области. Для омичей создали 35 локаций. На площадках «Флоры» было высажено 200 тысяч цветов, для изготовления композиций использовано более 60 тысяч бутонов. Также для создания некоторых экспозиций использовались овощи, фрукты и ягоды, выращенные в Омской области.
В начале мая прозвучало предложение перенести «Флору» на новое место — например, в парк «Зеленый остров». Директор «Центра компетенций» Алексей Сокин рассказал Городу55, что это вполне рабочий вариант.