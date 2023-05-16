Вандал из Омска выплатит 240 тысяч рублей за разгромленные теплые остановки

Суд назначил наказание в виде штрафа — 20 тысяч рублей. А также молодой человек должен будет выплатить 220 тысяч рублей компании «Капитал-Строй» в качестве возмещения ущерба. Приговор в законную силу не вступил, у сторон есть время обжаловать решение суда.