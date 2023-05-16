Вандал из Омска выплатит 240 тысяч рублей за разгромленные теплые остановки

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
В Омске вынесли приговор 21-летнему местному жителю, его признали виновным в вандализме, сообщили сегодня, 16 мая, в пресс-службе региональной прокуратуры.
В январе нынешнего года молодой человек, будучи нетрезвым, разбил стеклопакеты на теплых остановках общественного транспорта «Госпиталь» и «Главпочтамт». Сумма ущерба составила 220 тысяч рублей.
На суде омич свою вину полностью признал, но объяснить действия не смог.
Суд назначил наказание в виде штрафа — 20 тысяч рублей. А также молодой человек должен будет выплатить 220 тысяч рублей компании «Капитал-Строй» в качестве возмещения ущерба. Приговор в законную силу не вступил, у сторон есть время обжаловать решение суда.