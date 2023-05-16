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Вандал из Омска выплатит 240 тысяч рублей за разгромленные теплые остановки

16 мая 2023, 10:19
Фото: Прокуратура Омской области
Подсудимый разбил двери двух остановок в центре города
Подсудимый свою вину полностью признал, но объяснить действия не сумел.

В Омске вынесли приговор 21-летнему местному жителю, его признали виновным в вандализме, сообщили сегодня, 16 мая, в пресс-службе региональной прокуратуры.

В январе нынешнего года молодой человек, будучи нетрезвым, разбил стеклопакеты на теплых остановках общественного транспорта «Госпиталь» и «Главпочтамт». Сумма ущерба составила 220 тысяч рублей.

На суде омич свою вину полностью признал, но объяснить действия не смог.

Суд назначил наказание в виде штрафа — 20 тысяч рублей. А также молодой человек должен будет выплатить 220 тысяч рублей компании «Капитал-Строй» в качестве возмещения ущерба. Приговор в законную силу не вступил, у сторон есть время обжаловать решение суда.

Дело серийного крушителя теплых остановок в Омске добралось до суда
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#Штраф#Вандал#Вандализм#Омск#Омская область#Евгений Игишев#Уголовное дело#Суд#Приговор
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