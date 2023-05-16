В центре Омска ночью задержали восьмиклассника за рулем автомобиля

Инспекторы ДПС около трех часов ночи на улице Маяковского заметили автомобиль ВАЗ-2115, который опасно маневрировал по проезжей части. Полицейские потребовали водителя остановить машину, в ответ он только увеличил скорость. Нарушитель попытался скрыться, но на улице Ленина врезался в здание. Там водителя и задержали. Им оказался 16-летний подросток, учащийся восьмого класса одной из омских школ.