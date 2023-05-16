В центре Омска ночью задержали восьмиклассника за рулем автомобиля

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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Updated Сегодня, 06:23
В центре города задержали 16-летнего подростка за рулем автомобиля, сообщили сегодня, 16 мая, в пресс-службе омской полиции.
Инспекторы ДПС около трех часов ночи на улице Маяковского заметили автомобиль ВАЗ-2115, который опасно маневрировал по проезжей части. Полицейские потребовали водителя остановить машину, в ответ он только увеличил скорость. Нарушитель попытался скрыться, но на улице Ленина врезался в здание. Там водителя и задержали. Им оказался 16-летний подросток, учащийся восьмого класса одной из омских школ.
На место происшествия вызвали мать нарушителя и составили на подростка сразу несколько протоколов. Автомобиль отвезли на штрафстоянку.