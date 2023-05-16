В Петербурге и 8 регионах РФ пройдет экозабег при поддержке РЭО

Двадцать седьмого мая в Санкт-Петербурге пройдет основной забег. Мероприятие начнется в 8 утра и завершится в 13:30. Маршрут забега выбран такой: площадь Растрелли — улица Смольного — Смольная набережная — площадь Растрелли. Дистанции — четыреста метров (детская), пять километров и десять километров. Всем, кто примет участие в экозабеге, вручат стартовый набор, медаль и сертификат.