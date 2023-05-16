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В Петербурге и 8 регионах РФ пройдет экозабег при поддержке РЭО

16 мая 2023, 10:09
В ППК “Российский экологический оператор” начата регистрации на участие в экозабеге, который пройдет в рамках Х Невского международного экологического конгресса в Санкт-Петербурге и еще 8 регионах России 27 мая.

Издание newia.ru пишет, что генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал о поддержке нескольких мероприятий, направленных на популяризацию экологического образа жизни, в рамках Невского международного экологического конгресса. Проведение экозабега - одно из них. Акция охватит все федеральные округа России. Ожидается, что участвовать в экозабеге в Санкт-Петербурге будут около тысячи спортсменов.

Двадцать седьмого мая в Санкт-Петербурге пройдет основной забег. Мероприятие начнется в 8 утра и завершится в 13:30. Маршрут забега выбран такой: площадь Растрелли — улица Смольного — Смольная набережная — площадь Растрелли. Дистанции — четыреста метров (детская), пять километров и десять километров. Всем, кто примет участие в экозабеге, вручат стартовый набор, медаль и сертификат.

PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко отметил, что экозабег проведут в восьми российских регионах: Забайкальском крае, Кемеровской, Иркутской, Оренбургской, Свердловской, Липецкой, Вологодской областях и Дагестане, с которыми организуют телемосты. По его словам, каждый человек, который примет участие в забеге, внесет свой вклад в сохранение природы: совместно с активистами движения “Волонтеры леса” будут высажены деревья.

Мероприятие проводится совместно с проектом “Выбираю чистый воздух” и беговым сообществом Санкт-Петербурга PushkinRun. Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте.

Также Российский экологический оператор в рамках конгресса организует показ модных коллекций одежды, выполненной из вторичного сырья, выставку современного искусства, просмотр документального фильма, субботники и мастерскую переработки. В 2023 году Невский международный экологический конгресс запланирован на 25 и 26 мая.

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