В Омской области мужчина сжег два трактора бывшего работодателя

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Published Сегодня, 06:48
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В Омской области перед судом предстанет 28-летний житель Щербакульского района. Его обвиняют в поджоге, сообщили сегодня, 16 мая, в пресс-службе региональной прокуратуры.
Как выяснили следователи, 26 апреля обвиняемый, будучи пьяным, проник на территорию сельскохозяйственного предприятия, на котором раньше работал и поджег два трактора. Сумма ущерба составила больше 23 млн рублей.
Мужчину задержали, но на следующий день он попытался скрыться и покинул место своего пребывания. Злоумышленника задержали повторно.
Свою вину мужчина полностью признал. Дело рассмотрит Щербакульский районный суд. Поджигателю грозит до 5 лет колонии.