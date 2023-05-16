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В Омской области мужчина сжег два трактора бывшего работодателя

16 мая 2023, 06:48
Фото: 1MI
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Сумма ущерба составила больше 23 млн рублей.

В Омской области перед судом предстанет 28-летний житель Щербакульского района. Его обвиняют в поджоге, сообщили сегодня, 16 мая, в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как выяснили следователи, 26 апреля обвиняемый, будучи пьяным, проник на территорию сельскохозяйственного предприятия, на котором раньше работал и поджег два трактора. Сумма ущерба составила больше 23 млн рублей.

Мужчину задержали, но на следующий день он попытался скрыться и покинул место своего пребывания. Злоумышленника задержали повторно.

Свою вину мужчина полностью признал. Дело рассмотрит Щербакульский районный суд. Поджигателю грозит до 5 лет колонии.

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#Евгений Игишев#Уголовное дело#Поджог#Поджигатель#Прокуратура#Происшествия#Омск#Омская область
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