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В Омске задержали двух карманников со стажем

16 мая 2023, 08:04
Фото: 1MI
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Мужчины промышляли в общественном транспорте и на остановках.

В Омске задержали двух мужчин, подозреваемых в карманных кражах, сообщили сегодня, 16 мая, в пресс-службе полиции.

В первом случае карманника задержали после того, как он в автобусе №73 украл у студентки колледжа дорогостоящий телефон и попытался скрыться. Подозреваемым оказался 49-летний житель Центрального округа, ранее неоднократно судимый за карманные кражи и хранение наркотиков. В отделе полиции потерпевшая оценила ущерб в 35 тысяч рублей.

Похожий случай произошел на остановке общественного транспорта «ДК им. Малунцева». У 35-летней омички, при посадке в автобус, пропал телефон стоимостью больше 37 тысяч рублей. Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и вычислили карманника. Подозреваемого задержали. Им оказался 36-летний омич, также ранее судимый за карманные кражи. Однако, смартфон он успел продать за 10 тысяч рублей.

Следователи завели уголовное дело по статье «Кража». Обоим подозреваемым избрали меру пресечения — на время следствия их заключили под стражу.

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#Евгений Игишев#Полиция#Вор#Карманник#Происшествия#Город#Омск#Омская область#Видео
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