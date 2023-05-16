В Омске задержали двух карманников со стажем

Похожий случай произошел на остановке общественного транспорта «ДК им. Малунцева». У 35-летней омички, при посадке в автобус, пропал телефон стоимостью больше 37 тысяч рублей. Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и вычислили карманника. Подозреваемого задержали. Им оказался 36-летний омич, также ранее судимый за карманные кражи. Однако, смартфон он успел продать за 10 тысяч рублей.