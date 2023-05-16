В Омске задержали двух карманников со стажем

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
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Updated Сегодня, 08:06
В Омске задержали двух мужчин, подозреваемых в карманных кражах, сообщили сегодня, 16 мая, в пресс-службе полиции.
В первом случае карманника задержали после того, как он в автобусе №73 украл у студентки колледжа дорогостоящий телефон и попытался скрыться. Подозреваемым оказался 49-летний житель Центрального округа, ранее неоднократно судимый за карманные кражи и хранение наркотиков. В отделе полиции потерпевшая оценила ущерб в 35 тысяч рублей.
Похожий случай произошел на остановке общественного транспорта «ДК им. Малунцева». У 35-летней омички, при посадке в автобус, пропал телефон стоимостью больше 37 тысяч рублей. Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и вычислили карманника. Подозреваемого задержали. Им оказался 36-летний омич, также ранее судимый за карманные кражи. Однако, смартфон он успел продать за 10 тысяч рублей.
Следователи завели уголовное дело по статье «Кража». Обоим подозреваемым избрали меру пресечения — на время следствия их заключили под стражу.