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В Омске продают сеть молочных павильонов за 6 млн рублей

16 мая 2023, 08:45
Фото: 1MI
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Всего выставлено на продажу 20 павильонов, 3 из которых находятся в собственности.

В Омске продают сеть павильонов «Milkомаркет» и «Молокомаркет» за 6 млн рублей. Соответвующе объявление разместили сегодня, 16 мая, на «Авито» в разделе «Готовый бизнес».
Всего выставлено на продажу 20 павильонов, 3 из которых находятся в собственности.

В лот входит товарный остаток на сумму 2.5 млн рублей, оборудование на 2 млн рублей и три павильона стоимостью 0.5 млн рублей каждый.

«Все торговые точки работают в плюс. Предоставлю контакты поставщиков, дам всю информацию. На все вопросы отвечу по телефону и при встрече. Ведется ежедневный отчет о доходах, при желании покажу отчет по каждой торговой точке», — говорится в объявлении.

Ранее Город55 проанализировал сайты с объявлениями о продаже готового бизнеса в Омске. Среди необычных лотов — фитнес-клуб и веревочный парк.

Кафе, фитнес-клуб и веревочный парк. Какой готовый бизнес продают в Омске
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#Евгений Игишев#Молоко#Бизнес#Готовый бизнес#Авито
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