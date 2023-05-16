В Омске продают сеть молочных павильонов за 6 млн рублей

В Омске продают сеть павильонов «Milkомаркет» и «Молокомаркет» за 6 млн рублей. Соответвующе объявление разместили сегодня, 16 мая, на «Авито» в разделе «Готовый бизнес».

Всего выставлено на продажу 20 павильонов, 3 из которых находятся в собственности.