В Омске ефрейтор получил условный срок за то, что дважды ушел в самоволку

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Стало известно, какое наказание назначили военнослужащему, который несколько раз самовольно покинул часть. Перед омским гарнизонным военным судом отвечал ефрейтор Александр Шмидт.
По данным представителей органа власти, сначала он не явился в воинскую часть в положенный срок 20 декабря 2020 года. Ефрейтор вернулся на службу только через десять дней. Однако уже 8 января 2023 года он вновь оставил расположение воинской части. В конце месяца, 27 января, Шмидт сам приехал в военный следственный отдел по Омскому гарнизону.
Обвинительный приговор был оглашен, но пока не вступил в законную силу. Александр Шмидт получил наказание в виде лишения свободы на четыре года условно. Испытательный срок при этом составляет три года, уточнили в пресс-службе военных судов.
Ранее Город55 писал о похожем случае, однако тогда военнослужащий получил реальный тюремный срок — 2,5 года колонии общего режима. Рядового несколько раз задерживали сотрудники военной комендатуры.