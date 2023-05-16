В Омске ефрейтор получил условный срок за то, что дважды ушел в самоволку

По данным представителей органа власти, сначала он не явился в воинскую часть в положенный срок 20 декабря 2020 года. Ефрейтор вернулся на службу только через десять дней. Однако уже 8 января 2023 года он вновь оставил расположение воинской части. В конце месяца, 27 января, Шмидт сам приехал в военный следственный отдел по Омскому гарнизону.