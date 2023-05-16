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В Омске ефрейтор получил условный срок за то, что дважды ушел в самоволку

16 мая 2023, 04:00
Фото: Город55
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Пока приговор не вступил в законную силу.

Стало известно, какое наказание назначили военнослужащему, который несколько раз самовольно покинул часть. Перед омским гарнизонным военным судом отвечал ефрейтор Александр Шмидт.

По данным представителей органа власти, сначала он не явился в воинскую часть в положенный срок 20 декабря 2020 года. Ефрейтор вернулся на службу только через десять дней. Однако уже 8 января 2023 года он вновь оставил расположение воинской части. В конце месяца, 27 января, Шмидт сам приехал в военный следственный отдел по Омскому гарнизону.

Обвинительный приговор был оглашен, но пока не вступил в законную силу. Александр Шмидт получил наказание в виде лишения свободы на четыре года условно. Испытательный срок при этом составляет три года, уточнили в пресс-службе военных судов.

Ранее Город55 писал о похожем случае, однако тогда военнослужащий получил реальный тюремный срок — 2,5 года колонии общего режима. Рядового несколько раз задерживали сотрудники военной комендатуры.

Военнослужащий из Омска получил срок за то, что дважды ушел в самоволку
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#Алина Ясинская#Суд#Омский гарнизонный военный суд#Условный срок#Приговор#Военнослужащий#Происшествия#Общество#Новости#Омск
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