В Мировом океане выявляют новые опасности для подводных лодок

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
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Updated Сегодня, 07:47
Проект «Морское дно — 2030» выполнил задание на 25%. Основная проблема в составлении карты — ее точность, пишет Общественная служба новостей со ссылкой на РИА Новости.
Для улучшения качества карт был создан проект «Морское дно — 2030» благотворительным фондом Nippon Foundation совместно с межправительственной некоммерческой организацией GEBCO. Перед проектом стоит сложная задача — полностью составить новую карту дна Мирового океана с максимальной точностью.