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В Мировом океане выявляют новые опасности для подводных лодок

16 мая 2023, 07:33
В Монако состоялась ассамблея Международной гидрографической организации, на которой было объявлено о продолжении составления карты дна Мирового океана. Специалисты выявили около 19 тысяч подводных вулканов, которые но и могут угрожать движению подводных лодок.

Проект «Морское дно — 2030» выполнил задание на 25%. Основная проблема в составлении карты — ее точность, пишет Общественная служба новостей со ссылкой на РИА Новости.

Для улучшения качества карт был создан проект «Морское дно — 2030» благотворительным фондом Nippon Foundation совместно с межправительственной некоммерческой организацией GEBCO. Перед проектом стоит сложная задача — полностью составить новую карту дна Мирового океана с максимальной точностью.

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