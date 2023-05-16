В Мировом океане выявляют новые опасности для подводных лодок

В Монако состоялась ассамблея Международной гидрографической организации, на которой было объявлено о продолжении составления карты дна Мирового океана. Специалисты выявили около 19 тысяч подводных вулканов, которые но и могут угрожать движению подводных лодок.