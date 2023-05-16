В МИДе рассказали о присоединении к санкциям против РФ стран Центральной Азии

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на ТАСС.
Галузин отметил, что Москва и Центральноазиатские государства согласны в том, что односторонние санкции неприемлемы и нелегитимны, но некоторые государства могут выразить готовность следовать западным ограничениям. Он также подчеркнул, что Россия не диктует другим государствам свой внешний и внутриполитический курс, если это не противоречит взаимным обязательствам.
Замглавы МИД выразил уверенность в том, что страны Центральной Азии понимают, что искусственное разрушение связей с Россией может привести к более тяжелым последствиям, чем санкции.