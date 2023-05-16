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В МИДе рассказали о присоединении к санкциям против РФ стран Центральной Азии

16 мая 2023, 05:43
Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин предупредил, что страны Центральной Азии могут быть вынуждены присоединиться к санкциям из-за давления, которое оказывается на них.

Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на ТАСС.

Галузин отметил, что Москва и Центральноазиатские государства согласны в том, что односторонние санкции неприемлемы и нелегитимны, но некоторые государства могут выразить готовность следовать западным ограничениям. Он также подчеркнул, что Россия не диктует другим государствам свой внешний и внутриполитический курс, если это не противоречит взаимным обязательствам.

Замглавы МИД выразил уверенность в том, что страны Центральной Азии понимают, что искусственное разрушение связей с Россией может привести к более тяжелым последствиям, чем санкции.

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