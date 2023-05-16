Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Updated Сегодня, 08:43
В начале мая любители тихой охоты впервые отправились в леса области в этом году. Некоторые за пару часов собрали полтора килограмма грибов, кто-то даже находил шампиньон. Грибной сезон уже открыт, но при сборе некоторых находок стоит подумать, брать ли их к себе в корзину.
Под сомнение можно поставить сморчки и строчки, ведь они относятся к группе условно съедобных грибов. Сотрудники омского Роспотребнадзора рассказали, что в них содержится гельвелловая кислота, которая снижает уровень гемоглобина в организме и разрушает печень. Строчки также несут в себе вещество гиромитрин, которое может стать причиной серьезного отравления со смертельным исходом.
Погодные условия, время сбора влияют на количество яда в этих грибах. При правильном приготовлении, конечно, можно избежать отравления, но в день лучше не съедать больше 200 граммов.
«Предварительно их нужно отварить в течение 10-20 минут. От высокой температуры яд не разрушается, но переходит в отвар, который нужно вылить. Для надежности варку лучше повторить еще один раз. Отваренные и отжатые грибы можно жарить, варить из них суп», — дали рекомендации в ведомстве.
Если отравление все-таки случилось, то симптомы появляются спустя шесть-десять часов. Человек чувствует слабость, боль в подложечной области, тошноту. Если идет рвота, то с примесью желчи; в редких случаях беспокоит понос. При тяжелом отравлении уже на второй день возникают признаки желтухи, увеличивается печень, селезенка. У пациента могут быть сильные головные боли, потеря сознания, оцепенение и судороги.
При отравлении следует немедленно вызвать врача, соблюдать постельный режим и пить много воды. При этом лучше всего употреблять не горячие напитки. Холодные вода, крепкий чай и активированный уголь помогут справиться с симптомами до прихода специалиста. Если больной вовремя обратился к медикам и получил правильное лечение, то ему становится, как правило, лучше уже через сутки.