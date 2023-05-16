При отравлении следует немедленно вызвать врача, соблюдать постельный режим и пить много воды. При этом лучше всего употреблять не горячие напитки. Холодные вода, крепкий чай и активированный уголь помогут справиться с симптомами до прихода специалиста. Если больной вовремя обратился к медикам и получил правильное лечение, то ему становится, как правило, лучше уже через сутки.