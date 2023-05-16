«Уголовка» из-за стрельбы, люксовые катамараны и нехватка учителей. Омск за день

16 мая омский следком после вмешательства главы СК РФ Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело на 25-летнего мужчину, стрелявшего в подростка у общежития. Инцидент произошел 14 мая у здания по улице Химиков. Поздним вечером омича не устроил шум у подъезда. В итоге словесная перепалка между группой подростков и мужчиной переросла в стрельбу. От выстрела пострадал 17-летний студент. Мужчине, которого сейчас допрашивают следователи грозит до семи лет лишения свободы.