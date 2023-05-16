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«Уголовка» из-за стрельбы, люксовые катамараны и нехватка учителей. Омск за день

16 мая 2023, 14:03
Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. На омича, устроившего стрельбу у общежития, завели уголовное дело

16 мая омский следком после вмешательства главы СК РФ Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело на 25-летнего мужчину, стрелявшего в подростка у общежития. Инцидент произошел 14 мая у здания по улице Химиков. Поздним вечером омича не устроил шум у подъезда. В итоге словесная перепалка между группой подростков и мужчиной переросла в стрельбу. От выстрела пострадал 17-летний студент. Мужчине, которого сейчас допрашивают следователи грозит до семи лет лишения свободы.

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту стрельбы в омском общежитии
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Новость № 2. Омичи на «Зеленом острове» могут прокатиться на люксовых катамаранах

В мини-сплав по Иртышу можно отправиться, посетив новую точку проката катамаранов на территории «Зеленого острова». Стилизованы катамараны под иномарки известных люксовых брендов — Bently или BMW. Находится новая точка на дальнем затоне.

Плавающие Bently и BMW. Омичам предлагают покататься на люксовых катамаранах
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Новость № 3. В Омске сохраняется дефицит педагогов в детсадах и школах

Омский депобр опубликовал актуальные данные по открытым вакансиям в школах и детских садах. В настоящий момент свободными остаются 832 вакансии. Наиболее остро кадровый дефицит ощущается среди учителей начальных классов (92 вакансии). Также много требуется учителей математики (82 вакансии), учителей английского языка (72 вакансии) и учителей русского языка и литературы (67 вакансий). В детские сады ищут 183 воспитателей и 58 помощников воспитателей.

Некому учить детей. В омских школах и детских садах не хватает 834 педагога
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