«Уголовка» из-за стрельбы, люксовые катамараны и нехватка учителей. Омск за день

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Новость № 1. На омича, устроившего стрельбу у общежития, завели уголовное дело
16 мая омский следком после вмешательства главы СК РФ Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело на 25-летнего мужчину, стрелявшего в подростка у общежития. Инцидент произошел 14 мая у здания по улице Химиков. Поздним вечером омича не устроил шум у подъезда. В итоге словесная перепалка между группой подростков и мужчиной переросла в стрельбу. От выстрела пострадал 17-летний студент. Мужчине, которого сейчас допрашивают следователи грозит до семи лет лишения свободы.
Новость № 2. Омичи на «Зеленом острове» могут прокатиться на люксовых катамаранах
В мини-сплав по Иртышу можно отправиться, посетив новую точку проката катамаранов на территории «Зеленого острова». Стилизованы катамараны под иномарки известных люксовых брендов — Bently или BMW. Находится новая точка на дальнем затоне.
Новость № 3. В Омске сохраняется дефицит педагогов в детсадах и школах
Омский депобр опубликовал актуальные данные по открытым вакансиям в школах и детских садах. В настоящий момент свободными остаются 832 вакансии. Наиболее остро кадровый дефицит ощущается среди учителей начальных классов (92 вакансии). Также много требуется учителей математики (82 вакансии), учителей английского языка (72 вакансии) и учителей русского языка и литературы (67 вакансий). В детские сады ищут 183 воспитателей и 58 помощников воспитателей.