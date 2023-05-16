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Угарные выходные. Жители городка Нефтяников дышали вредными примесями

16 мая 2023, 03:34
Фото: Город55
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В Омске на выходных обнаружили превышение вредных примесей в воздухе

Выбросы были в городке Нефтяников.

Стало известно, что в минувшую субботу, 13 мая, проживающие в Советском округе омичи дышали вредными примесями. Согласно информации Обь-Иртышского УГМС, в этот день в той части города было превышено содержание оксида углерода (угарного газа).

Токсичного вещества в атмосферном воздухе оказалось в 1,4 раза больше, чем допустимо. В паблике «Проект „Дыши! Омск“» пользователи как раз оставляли жалобы 13 мая на странный запах в городе. Одна из омичек рассказала о вони в районе микрорайона Ермак. В остальных же округах в воздухе ничего не нашли, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.

К слову, вчера вечером, 15 мая, омичи также заметили «гадкую вонь» в городе, от которой некоторых начало подташнивать. В региональном минприроды вместе с тем сообщают, что в ближайшие дни в Омске будет пониженный уровень загрязнения воздуха.

Ранее Город55 писал о жалобах жителей села Ульяновка (Омский район). Сельчане забили тревогу в соцсетях, рассказав не только о загрязнении воздуха, но и земли. После этого на золоотвале ТЭЦ-5, что находится в этом районе, была организована проверка.

После жалоб на грязный воздух прокуратура провела проверку на омском «ТГК-11»
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#Алина Ясинская#Выбросы#Загрязнение воздуха#Превышение ПДК#Оксид углерода#Жалобы#Общество#Здоровье#Город#Новости#Омск
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