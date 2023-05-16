Угарные выходные. Жители городка Нефтяников дышали вредными примесями

Токсичного вещества в атмосферном воздухе оказалось в 1,4 раза больше, чем допустимо. В паблике «Проект „Дыши! Омск“» пользователи как раз оставляли жалобы 13 мая на странный запах в городе. Одна из омичек рассказала о вони в районе микрорайона Ермак. В остальных же округах в воздухе ничего не нашли, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.