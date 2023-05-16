Тюменской компании одобрили строительство многоэтажки в селе под Омском

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Городу55 стало известно, что в жилом комплексе «Пушкино» Омского района одобрили строительство многоквартирного жилого дома. Проект получил положительное заключение экспертизы от общества с ограниченной ответственностью «Строительство экспертизы проекты».
В качестве застройщика и лица, занимавшегося подготовкой проектной документации, указана одна и та же компания из Тюмени — АО «Специализированный застройщик „Партнер-строй“.
Учредителями компании являются АО «Партнер» (принадлежит 96% уставного капитала) и Мария Сутормина. Гендиректором «Партнер-строй» в феврале 2022 года стала Юлия Суюшова. Она занимает руководящие должности еще в нескольких фирмах, специализирующихся в основном на строительстве жилых и нежилых зданий.
Напомним, о планах возвести жилой микрорайон между Красноярским трактом и Старо-Северным кладбищем тюменская компания заявила еще в конце 2021 года. А уже в начале 2023 года появилось понимание, каким именно будет новый ЖК в Пушкино. В пригороде появится 278 тысяч квадратных метров жилья, что позволить разместить в микрорайоне около 10 тысяч человек.
Ранее Город55 писал, что строительством в Омском районе — в селе Троицкое — занимается миллиардер Святослав Капустин. Возводить многоквартирные жилые дома собираются на земельном участке с кадастровым номером 55:20:220302:4930. В апреле компания Капустина получила уже третье положительное заключение на проект строительства дома.