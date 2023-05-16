Тюменской компании одобрили строительство многоэтажки в селе под Омском

Напомним, о планах возвести жилой микрорайон между Красноярским трактом и Старо-Северным кладбищем тюменская компания заявила еще в конце 2021 года. А уже в начале 2023 года появилось понимание, каким именно будет новый ЖК в Пушкино. В пригороде появится 278 тысяч квадратных метров жилья, что позволить разместить в микрорайоне около 10 тысяч человек.