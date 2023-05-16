Церемония награждения премии «Серебряный Меркурий — 2023» пройдет в июне в Москве

«Серебряный Меркурий» — это не только премия, но и крупный фестиваль рекламы и маркетинговых коммуникаций с обширной образовательной программой, который пройдет 7 — 8 июня в Москве. В этом году фестиваль будет посвящен теме личного бренда. Организаторы считают, что в новой реальности личный бренд становится иногда более значимым, чем имидж корпорации, и поэтому сейчас самое время для экспертов делать ставку на себя.