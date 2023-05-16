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Церемония награждения премии «Серебряный Меркурий — 2023» пройдет в июне в Москве

16 мая 2023, 19:47
Фото: 1MI
Церемония награждения премии «Серебряный Меркурий — 2023» состоится 8 июня в Москве. Организаторы мероприятия объявили, что в этом году она будет проведена в формате театрального шоу. Официальным информационным партнером премии стал медиахолдинг 1MI.

Михаил Симонов, президент фестиваля рекламы и маркетинговых коммуникаций Silver Mercury, сообщил, что театральное шоу на церемонии награждения будет создано силами команды профессионалов из лучших театров Москвы, включая Театр на Малой Бронной, ГЦ и МХТ.

«Серебряный Меркурий» — это не только премия, но и крупный фестиваль рекламы и маркетинговых коммуникаций с обширной образовательной программой, который пройдет 7 — 8 июня в Москве. В этом году фестиваль будет посвящен теме личного бренда. Организаторы считают, что в новой реальности личный бренд становится иногда более значимым, чем имидж корпорации, и поэтому сейчас самое время для экспертов делать ставку на себя.

В рамках фестиваля будут проведены дискуссии, лекции и воркшопы, где ведущие представители рекламной индустрии, успешно развивающие свой личный бренд в России, поделятся опытом и инсайдерской информацией.

Все эти мероприятия будут полезны представителям медиасферы и креативных индустрий, PR-специалистам, маркетологам, рекламным агентствам, студентам и молодым специалистам в области маркетинга — они смогут найти решения для своих задач.Более подробную информацию о фестивале можно найти на его официальном сайте.

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