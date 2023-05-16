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Сына бывшего президента Узбекистана временно задержали после избиения жены

16 мая 2023, 11:48
Петра Каримова, сына бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова, временно задержали в городе Красногорск после того, как он был обвинен в избиении своей жены. Как сообщили «Известия», пострадавшую женщину госпитализировали в результате происшествия.

По информации 360, жильцы многоэтажного дома на Подмосковном бульваре услышали крики и незамедлительно вызвали полицию. После второго звонка правоохранительные органы задержали мужчину, а его жену доставили в больницу с диагнозом сотрясения головного мозга, кровоизлиянием и тупой травмой живота.

Задержанным оказался Петр Каримов, сын бывшего узбекского президента. Согласно одной из версий, супруги вступили в конфликт, в ходе которого мужчина неоднократно избил свою жену. После допроса Петра Каримова был отпущен, однако он остается подозреваемым. Правоохранительные органы проводят доследственную проверку по данному инциденту.

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