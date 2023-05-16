Сына бывшего президента Узбекистана временно задержали после избиения жены

Задержанным оказался Петр Каримов, сын бывшего узбекского президента. Согласно одной из версий, супруги вступили в конфликт, в ходе которого мужчина неоднократно избил свою жену. После допроса Петра Каримова был отпущен, однако он остается подозреваемым. Правоохранительные органы проводят доследственную проверку по данному инциденту.