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Штормовой ветер и пожары. Синоптики предупредили омичей о непогоде

16 мая 2023, 04:58
Фото: Город55
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В Омской области ожидается штормовой ветер и высокая пожарная опасность

Жителям региона следует быть осторожными и внимательными.

В Обь-Иртышском УГМС предупреждают об ухудшении погодных условий в Омской области. Жителям региона стоит готовиться к изменениям уже сегодня, 16 мая.

По данным синоптиков, днем в регионе поднимется сильный ветер, максимальные порывы ветра составят 17 м/с. В это время омичам следует быть особо внимательными, ведь в непогоду могут оборваться или повредиться линии связи и электропередач. Также возможно появление аварий на коммунальных и энергетических системах жизнеобеспечения.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует немедленно звонить сотрудникам МЧС. Телефоны: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00 (при звонке с сотового телефона набрать 101).

Вплоть до пятницы, 19 мая, в регионе также ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Синоптики прогнозируют пятый класс горимости. В этот период высока вероятность появления пожаров. При возникновении возгораний следует звонить в МЧС. Кроме того, для омичей работает единая дежурно-диспетчерская служба города (тел.: 78-78-78).

Ранее Город55 писал о помойке на улице Инструментальная. На территории рядом со школой есть мусорная площадка, однако одного бака недостаточно для того количества отходов, что здесь складируется. Местные жители боятся появления пожара.

«Успели потушить!» Омичи опасаются пожара из-за свалки рядом со школой
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#Алина Ясинская#Пожары#Непогода#Погода#Опасная погода#Погода в Омске#Пожарная безопасность#Обь-Иртышское УГМС#Чрезвычайная ситуация#Новости#Омская область
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