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В Обь-Иртышском УГМС предупреждают об ухудшении погодных условий в Омской области. Жителям региона стоит готовиться к изменениям уже сегодня, 16 мая.
По данным синоптиков, днем в регионе поднимется сильный ветер, максимальные порывы ветра составят 17 м/с. В это время омичам следует быть особо внимательными, ведь в непогоду могут оборваться или повредиться линии связи и электропередач. Также возможно появление аварий на коммунальных и энергетических системах жизнеобеспечения.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует немедленно звонить сотрудникам МЧС. Телефоны: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00 (при звонке с сотового телефона набрать 101).
Вплоть до пятницы, 19 мая, в регионе также ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Синоптики прогнозируют пятый класс горимости. В этот период высока вероятность появления пожаров. При возникновении возгораний следует звонить в МЧС. Кроме того, для омичей работает единая дежурно-диспетчерская служба города (тел.: 78-78-78).
Ранее Город55 писал о помойке на улице Инструментальная. На территории рядом со школой есть мусорная площадка, однако одного бака недостаточно для того количества отходов, что здесь складируется. Местные жители боятся появления пожара.