По данным синоптиков, днем в регионе поднимется сильный ветер, максимальные порывы ветра составят 17 м/с. В это время омичам следует быть особо внимательными, ведь в непогоду могут оборваться или повредиться линии связи и электропередач. Также возможно появление аварий на коммунальных и энергетических системах жизнеобеспечения.