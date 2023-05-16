Ростов, Ставрополь, Чечня. Кто будет строить в Омске меганабережную вдоль Иртыша

Никуда не деться и от вездесущего «Газпрома». В Омске он уже проводил масштабные работы по благоустройству, вспомнить хотя бы улицу Чокана Валиханова (объем инвестиций почти 2 млрд рублей) или обошедшуюся в те же 2 млрд рублей реконструкцию исторического Любинского проспекта (улица Ленина от площади Победы до улицы Партизанской). Правда, в отношении набережной компания пока тоже заинтересованности не проявила. В 2019 году предложить проект «Газпрому» и «Сбербанку» публично пообещал тогда еще губернатор Омской области Александр Бурков, правда, с тех пор об их участии в строительстве набережной информации нет.