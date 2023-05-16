Ростов, Ставрополь, Чечня. Кто будет строить в Омске меганабережную вдоль Иртыша

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Набережная Иртыша длиной 15 км — один из многих мегапроектов бывшего губернатора Омской области Александра Буркова, оставшихся в наследство нынешнему врио Виталию Хоценко. После отставки первого в социальных сетях и Telegram начали сыпаться сожаления в духе «такой проект, конечно, существовал только на бумаге, а потому выполнен никогда не будет».
Однако Хоценко в конце апреля лично заявил, что инвесторы на проект есть, а сам он может быть выполнен «лет за пять». И уже показал одного из инвесторов — правда, имени его не назвал. А Город55 назовет, а еще поищет инвесторов и в других регионах.
Во время прогулки врио губернатора по набережной (во время которой, собственно, и было сделано заявление об инвесторах, желающих зайти на объект), наше внимание привлек темноволосый мужчина в строгом костюме (на фото между директором «Зеленого острова» Алексеем Сокиным и Виталием Хоценко). Это Саркис Гогорян, депутат Законодательного собрания Ростовской области, девелопер, строитель и видный деятель тамошней «Единой России».
Саркис — сын главы влиятельного ростовского клана Леонида Гогоряна. Оба они связаны с деятельностью нескольких компаний «Донской причал», одна из которых вот уже 20 лет арендует набережную Дона. В свое время ЗАО «Донской причал» (им тогда руководил Гогорян-старший) получило всю набережную в аренду на 32 года за 500 тыс. рублей. Подробно об этом писали наши коллеги из RostovGazeta.
Мы же расскажем историю Гогорянов вкратце. В 2003 году едва ли не вся набережная Ростова перешла в управление ЗАО «Донской причал», гендиректором которой был Леонид Гогорян. Сделано это было так: «Донской причал» заключил соглашение с МУП «Набережная», внеся в проект 5 млн рублей (из которых 500 тыс. были записаны как доля муниципалитета). В обмен на это фирма получила право пользования территорией при условии благоустройства.
Это продлилось до 2006 года, когда МУП «Набережная» обанкротился. В 2013 году владение набережной Дона вновь перешло к Гогорянам после подписания концессионного соглашения о реконструкции части набережной Дона на 32 года. Со стороны администрации Ростова документ подписывал тогдашний мэр Владимир Чернышев, который уже год спустя покинул пост.
Оказалось, что вместе с правом аренды «Донской причал» получил возможность неконтролируемо застраивать всю набережную. И, что называется, понеслось. Сейчас жители Ростова, а также местные журналисты частенько жалуются на состояние когда-то главного места притяжения ростовчан.
«При этом установленные договором здания фирма так и не сдала: компания до сих пор не достроила выставочный центр (старое здание было снесено еще при первом договоре на набережную). Подрядчиком строительства выступила компания „ДСК“, которая планировала закончить строительство объекта в мае 2020 года — это сказано на табличке строящегося объекта (причем фирма с таким же названием в 2008 году принадлежала Такуин Гогорян). Однако здание до сих пор огорожено строительным забором, и новых сроков сдачи нет», — пишет RostovGazeta.
За аренду набережной компания Гогорянов, кстати, платит 500 тыс. рублей в год — все как в далеком 2003 году.
Принципиального «да», как утверждают наши инсайдеры, от Виталия Хоценко Саркис Гогорян не получил. Вероятно, врио губернатора Омской области смутили результаты предыдущего благоустройства набережной от компании «Донской причал». И, несмотря на условную договоренность с экс-губернатором Александром Бурковым, с приходом к власти Хоценко набережная от Гогоряна оказалась в подвешенном состоянии.
Тем более что есть в России люди, которым Хоценко привык доверять сильно больше, чем ростовчанам. Речь идет о ставропольцах, вернее, о их губернаторе Владимире Владимирове, который как раз вчера приезжал в Омск с официальным визитом.
Рассыпавшийся в комплиментах омской земле Владимиров не только пообещал нам «любовь двух регионов», но и напрямую заявил о будущем сотрудничестве двух субъектов РФ. Не удивимся, что просидевший в должности губернатора Ставрополья 10 лет Владимиров точно сможет посоветовать Хоценко инвесторов на проект набережной, а может, даже познакомит с местным и, самое главное, эффективным ставропольским застройщиком, благо в тех краях они водятся в изобилии.
Правда, не все эксперты Города55 считают, что внезапная любовь ставропольского губернатора к Омску возникла из-за тяги к сотрудничеству. Дело в том, что полномочия Владимирова истекают в следующем году (избран в 2019 году), а сам губернатор, по данным BRIEF, уже пытался уволиться со своего поста еще в начале СВО.
Наши инсайдеры шутят, что такими темпами мы скоро увидим Владимирова на посту первого зампреда правительства Омской области (сейчас этот пост занимает несгибаемый Валерий Петрович Бойко). Впрочем, в шутке всегда есть доля шутки и немного чего-то еще.
Еще один вариант развития событий — приход иных, третьих иногородних инвесторов. Наши инсайдеры уверяют: поездка врио губернатора Омской области Виталия Хоценко была посвящена не только памяти его деда, героя СССР Петра Крутова, в честь которого в Грозном назвали одну из улиц. Обсуждалось и сотрудничество двух регионов
«Я с большим удовольствием встретился с Виталием Павловичем. Мы обсудили возможности плодотворного взаимодействия по различным вопросам. Он высоко оценил достигнутые нами результаты в обеспечении безопасности в регионе, а также в развитии социально-экономических направлений, поделился своими приятными впечатлениями от Грозного», — заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Грозный — один из самых быстроразвивающихся городов России. В регионе и городе достаточно денег, чтобы заниматься не только высотным жилым строительством (этого добра и в Омске, как мы видим, вполне достаточно), но и благоустройством территории и ее украшательством. Не зря же Грозный принято называть «городом роз».
Также в Грозном в 2020 году была реконструирована набережная руки Сунджа, работы на ней продолжаются и по сей день. Есть чему поучиться у наших кавказских друзей.
Среди омских девелоперов и просто очень богатых людей, способных взвалить на свои плечи такой ресурсоемкий проект, чаще других называется имя отца депутата Госдумы РФ от Омской области Игоря Антропенко Александра. Зоркие глаза наших аналитиков углядели намек на Антропенко в сюжетах региональных телеканалов, которые показывали Антропенко-старшего в сюжетах с анонсом меганабережной. Сам Александр Антропенко, правда, никак слухи о своем желании вложиться в объект не комментировал.
Никуда не деться и от вездесущего «Газпрома». В Омске он уже проводил масштабные работы по благоустройству, вспомнить хотя бы улицу Чокана Валиханова (объем инвестиций почти 2 млрд рублей) или обошедшуюся в те же 2 млрд рублей реконструкцию исторического Любинского проспекта (улица Ленина от площади Победы до улицы Партизанской). Правда, в отношении набережной компания пока тоже заинтересованности не проявила. В 2019 году предложить проект «Газпрому» и «Сбербанку» публично пообещал тогда еще губернатор Омской области Александр Бурков, правда, с тех пор об их участии в строительстве набережной информации нет.
Что же касается иногородних девелоперов, то выход на Омск у них, безусловно, есть. Так, с работой клана Гогорянов Виталий Хоценко сталкивался еще в ДНР, будучи председателем тамошнего правительства. С июня прошлого года Саркис Гогорян начал активно появляться в Донецке, причем в компании Сергея Елисеева — руководителя Всероссийской федерации самбо и человека, имеющего непосредственный доступ к самому президенту Путину. Вместе они посещали знаменитую «Донбасс-арену».
Это, конечно, впечатлило некоторых журналистов. Поэтому у проекта меганабережной от Гогорянов уже появилась какая-никакая реклама в СМИ. Так, например, издание «Блокнот» еще в начале мая начало намекать, что противостоять суровым «ростовским», которые на короткой ноге с Елисеевым, омским девелоперам будет крайне сложно. А вот для Хоценко, по их мнению, возможность поработать с Гогорянами — шанс показать, что он далеко не прост и умеет в большую политику и большие инвестпроекты.
Впрочем, это он уже доказал, встретившись с Рамзаном Ахматовичем, который просто так никого у себя не принимает. И у чеченских властей и групп влияния тоже есть возможность захода на омский рынок. Проводников и переговорщиков долго искать не придется — в Омске активно развивает свой бизнес, и уже стал меценатом для одной из городских школ директор компании «Омск Сайдинг Инвест» Хусайн Закриев, который занимает видное место в омской чеченской диаспоре.
Да и исторические связи просто так не обрываются. У Хоценко в плане опыта на работе главы региона уже есть два старших товарища — Владимир Владимиров из Ставрополья и Вячеслав Гладков с Белгородчины. С уверенностью можно сказать, что они если не смогут дать Хоценко готовый ответ на проблему меганабережной, то уж точно добавят несколько новых вариантов для ее решения.