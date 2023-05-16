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Рост заболеваемости корью в Челябинской области тревожит медиков

16 мая 2023, 08:18
В Челябинской области подтверждено 17 случаев заболевания корью. Еще 16 человек находятся под наблюдением врачей с подозрением на заражение.

Медики подчеркивают, что помимо самой болезни также опасны ее последствия, пишет ФедералПресс.

"Корь является опасным заболеванием, и для защиты от него необходимо просто привиться. Если вы попали в контакт с зараженным человеком, важно как можно скорее сделать прививку - экстренная профилактика должна быть проведена в течение 72 часов с момента контакта. Если в течение этого времени вы не успели привиться, можно ввести иммуноглобулин", - предупреждает Фариза Азбарова, заведующая педиатрическим отделением ДГКП № 8.

Болезнь может проявляться в легкой форме, при которой достаточно наблюдения на дому в амбулаторных условиях. Однако корь может привести к осложнениям, требующим стационарного лечения. После перенесенной инфекции иммунная система требует восстановления в течение нескольких лет. Фариза Азбарова также отмечает, что существует вероятность того, что защитные силы организма не смогут полностью восстановиться на протяжении всей жизни.

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