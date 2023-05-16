Рост заболеваемости корью в Челябинской области тревожит медиков

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Медики подчеркивают, что помимо самой болезни также опасны ее последствия, пишет ФедералПресс.
"Корь является опасным заболеванием, и для защиты от него необходимо просто привиться. Если вы попали в контакт с зараженным человеком, важно как можно скорее сделать прививку - экстренная профилактика должна быть проведена в течение 72 часов с момента контакта. Если в течение этого времени вы не успели привиться, можно ввести иммуноглобулин", - предупреждает Фариза Азбарова, заведующая педиатрическим отделением ДГКП № 8.
Болезнь может проявляться в легкой форме, при которой достаточно наблюдения на дому в амбулаторных условиях. Однако корь может привести к осложнениям, требующим стационарного лечения. После перенесенной инфекции иммунная система требует восстановления в течение нескольких лет. Фариза Азбарова также отмечает, что существует вероятность того, что защитные силы организма не смогут полностью восстановиться на протяжении всей жизни.