Рост заболеваемости корью в Челябинской области тревожит медиков

"Корь является опасным заболеванием, и для защиты от него необходимо просто привиться. Если вы попали в контакт с зараженным человеком, важно как можно скорее сделать прививку - экстренная профилактика должна быть проведена в течение 72 часов с момента контакта. Если в течение этого времени вы не успели привиться, можно ввести иммуноглобулин", - предупреждает Фариза Азбарова, заведующая педиатрическим отделением ДГКП № 8.