Решения не приняты. Руководителю Тарского театра предложили перебраться на Камчатку

В конкурсе участвовали восемь человек из Новосибирска, Москвы, Волгоградской и Омской областей, а также из Петропавловска-Камчатского. Каждый из кандидатов прошел три этапа: направил комиссии на рассмотрение свой проект, прошел тестирование и предоставил рекомендации.