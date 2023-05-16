Решения не приняты. Руководителю Тарского театра предложили перебраться на Камчатку

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
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Updated Сегодня, 07:41
16 мая стало известно, что директор Северного драматического театра им. Ульянова Анджей Неупокоев победил в конкурсном отборе на пост руководителя камчатского краевого театра драмы и комедии и готовится к переезду в Камчатку. Об этом сообщили в пресс-службе минкульта Камчатского края.
В конкурсе участвовали восемь человек из Новосибирска, Москвы, Волгоградской и Омской областей, а также из Петропавловска-Камчатского. Каждый из кандидатов прошел три этапа: направил комиссии на рассмотрение свой проект, прошел тестирование и предоставил рекомендации.
«Победитель конкурсного отбора был определен по итогам открытого голосования простым большинством голосов. „За“ Анджея Неупокоева проголосовали девять человек, „против“ и „воздержавшихся“ не было», — сообщила министр культуры Камчатского края Оксана Прокопенко.
В омском минкульте также высказались о ситуации с назначением Анджея Неупокоева. Оказалось, что пока никаких решений не принято.
«Анджей Анатольевич находится в статусе директора Северного драматического театра драмы им. М. А. Ульянова, официальных документов об его увольнении на данный момент нет», — уточнили в минкульте Омской области.
Так как Анджей Неупокоев только рассматривает возможность работы в Камчатке, возможного претендента, который может прийти ему на замену в тарском театре, не называют. Этот вопрос пока не обсуждается.