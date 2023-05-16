РЭО выделит 4,4 млрд на создание комплекса по обращению с ТКО в Санкт-Петербурге

Денис Буцаев отметил, что в рамках реализации первого этапа проекта уже построен объект мощностью обработки 200 тысяч тонн, в который компания вложит 881 219 000 рублей. Второй этап будет включать строительство еще одной сортировочной линии, на 400 тысяч тонн в год, а также ряда объектов утилизации на 240 тысяч тонн. Инвестиции со стороны РЭО на втором этапе составят 3 544 782 000 рублей.