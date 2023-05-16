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РЭО выделит 4,4 млрд на создание комплекса по обращению с ТКО в Санкт-Петербурге

16 мая 2023, 15:54
Фото: reo.ru
Денежные средства в размере 4,4 млрд рублей, вырученные от размещения ценных бумаг, Российский экологический оператор (РЭО) намерен направить на строительство комплекса по переработке ТКО «Волхонка» в Санкт-Петербурге.

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, возведение подобного комплекса позволит Санкт-Петербургу добиться 100% обработки отходов и снижения объемов их захоронения в два раза. Об этом пишет newia.ru.

«Наблюдательный совет РЭО одобрил финансирование комплексного объекта по переработке отходов „Волхонка“, строящегося в два этапа, в форме предоставления льготных займов из средств облигационных выпусков РЭО. Финансирование со стороны РЭО будет предоставлено в размере 4,4 млрд рублей», — пояснил глава РЭО.

Денис Буцаев отметил, что в рамках реализации первого этапа проекта уже построен объект мощностью обработки 200 тысяч тонн, в который компания вложит 881 219 000 рублей. Второй этап будет включать строительство еще одной сортировочной линии, на 400 тысяч тонн в год, а также ряда объектов утилизации на 240 тысяч тонн. Инвестиции со стороны РЭО на втором этапе составят 3 544 782 000 рублей.

Ранее ЦБ РФ одобрил и зарегистрировал выпуски неконвертируемых процентных бездокументарных облигаций серий 05-КИ и 06-КИ с залоговым обеспечением денежными требованиями. Ставка купонной доходности по ним включает ключевую ставку Банка России плюс премию в размере 3,5%. Реализацией проекта занимается Невский экологический оператор.

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