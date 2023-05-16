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Программисты и директора. Кому в Омске платят самые большие зарплаты

16 мая 2023, 09:50
Фото: 1MI
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Аналитики выяснили, в каких сфера самые высокие зарплаты в Омской области

В топ-5 также вошли вакансии инженера ПТО, слесаря по ремонту грузовой техники и торгового представителя.

Самую высокую зарплату в Омске готовы платить директору гипермаркета — 92 400 рублей в месяц. Такие данные приводит сервис по поиску работы SuperJob по итогам первой половины мая. Аналитики составили рейтинг высокооплачиваемых вакансий. Заметим, что в списке представлены лишь те вакансии, которые размещены в открытом доступе.

Следом за директором гипермаркета идет вакансия программиста «1С», соискателю готовы предложить от 90 тысяч в месяц. Далее в рейтинге представлены вакансии инженера ПТО (80 тысяч рублей), автослесаря по ремонту грузовой техники (от 70 тысяч рублей) и торгового представителя (от 68 тысяч рублей).

Ранее Город55 сообщал, что оборонные предприятия Омска в массовом порядке ищут специалистов, как рабочих, так и инженеров. Сотрудникам готовы платить от 100 тысяч рублей в месяц.

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