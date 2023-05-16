Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Самую высокую зарплату в Омске готовы платить директору гипермаркета — 92 400 рублей в месяц. Такие данные приводит сервис по поиску работы SuperJob по итогам первой половины мая. Аналитики составили рейтинг высокооплачиваемых вакансий. Заметим, что в списке представлены лишь те вакансии, которые размещены в открытом доступе.
Следом за директором гипермаркета идет вакансия программиста «1С», соискателю готовы предложить от 90 тысяч в месяц. Далее в рейтинге представлены вакансии инженера ПТО (80 тысяч рублей), автослесаря по ремонту грузовой техники (от 70 тысяч рублей) и торгового представителя (от 68 тысяч рублей).
Ранее Город55 сообщал, что оборонные предприятия Омска в массовом порядке ищут специалистов, как рабочих, так и инженеров. Сотрудникам готовы платить от 100 тысяч рублей в месяц.