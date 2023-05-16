Следом за директором гипермаркета идет вакансия программиста «1С», соискателю готовы предложить от 90 тысяч в месяц. Далее в рейтинге представлены вакансии инженера ПТО (80 тысяч рублей), автослесаря по ремонту грузовой техники (от 70 тысяч рублей) и торгового представителя (от 68 тысяч рублей).