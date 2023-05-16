Пожар в троллейбусе в центральном районе Новосибирска

Согласно информации, до прибытия пожарных, все пассажиры были эвакуированы из транспорта, а водитель самостоятельно удалось потушить возгорание на начальной стадии, пишет ФедералПресс. Троллейбус следовал по маршруту № 5 "Городской аэропорт - улица Ленинградская". Пожар начался на крыше троллейбуса во время движения. Площадь возгорания составила 0,5 квадратных метра. Крыша троллейбуса получила повреждения из-за пожара. В МЧС Новосибирской области сообщили, что никто не пострадал.