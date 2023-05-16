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Пожар в троллейбусе в центральном районе Новосибирска

16 мая 2023, 08:21
16 мая в центральном районе Новосибирска произошел пожар в троллейбусе, который двигался по Красному проспекту. В момент происшествия внутри находилось 25 пассажиров. Сообщение о случившемся появилось в оперативной сводке областного МЧС.

Согласно информации, до прибытия пожарных, все пассажиры были эвакуированы из транспорта, а водитель самостоятельно удалось потушить возгорание на начальной стадии, пишет ФедералПресс. Троллейбус следовал по маршруту № 5 "Городской аэропорт - улица Ленинградская". Пожар начался на крыше троллейбуса во время движения. Площадь возгорания составила 0,5 квадратных метра. Крыша троллейбуса получила повреждения из-за пожара. В МЧС Новосибирской области сообщили, что никто не пострадал.

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