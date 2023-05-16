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После вмешательства Бастрыкина в Омске завели дело из-за стрельбы в общежитии

16 мая 2023, 12:30
Фото: 1MI
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Фигурантом уголовного дела стал 25-летний омич.

Омский следком по поручению главы СК РФ возбудил уголовное дело на мужчину, устроившего стрельбу у общежития. 25-летнего омича подозревают в совершении хулиганства с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

Инцидент произошел поздним вечером 14 мая на территории у общежития по улице Химиков. Омичу, который в этот момент находился в состоянии алкогольного опьянения, не понравился шум у подъезда. Из-за этого между ним и группой подростков произошла ссора. После чего мужчина взял пневматическую винтовку и выстрелил в компанию, стоявшую на улице. Одна из пуль попала в 17-летнего студента техникума строительства и лесного хозяйства. Но обошлось без госпитализации.

На место происшествия выезжали полицейские, изъявшие винтовку у стрелявшего.

В настоящий момент следователи допрашивают подозреваемого и устанавливают обстоятельства происшествия. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. Отдельное внимание уделят выяснению условий жизни и воспитания детей в семье подозреваемого.

Добавим, что стрельбой в общежитии также заинтересовалась и прокуратура.

Стрельбой в омском общежитии, где пострадал подросток, заинтересовалась прокуратура
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#Юлия Истомина#Уголовное дело#Стрельба#Общежитие#Происшествия#Студенты#Конфликт#Следственный комитет#Город#Новости#Омск
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