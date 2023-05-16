После вмешательства Бастрыкина в Омске завели дело из-за стрельбы в общежитии

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Омский следком по поручению главы СК РФ возбудил уголовное дело на мужчину, устроившего стрельбу у общежития. 25-летнего омича подозревают в совершении хулиганства с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.
Инцидент произошел поздним вечером 14 мая на территории у общежития по улице Химиков. Омичу, который в этот момент находился в состоянии алкогольного опьянения, не понравился шум у подъезда. Из-за этого между ним и группой подростков произошла ссора. После чего мужчина взял пневматическую винтовку и выстрелил в компанию, стоявшую на улице. Одна из пуль попала в 17-летнего студента техникума строительства и лесного хозяйства. Но обошлось без госпитализации.
На место происшествия выезжали полицейские, изъявшие винтовку у стрелявшего.
В настоящий момент следователи допрашивают подозреваемого и устанавливают обстоятельства происшествия. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. Отдельное внимание уделят выяснению условий жизни и воспитания детей в семье подозреваемого.
Добавим, что стрельбой в общежитии также заинтересовалась и прокуратура.