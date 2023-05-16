После вмешательства Бастрыкина в Омске завели дело из-за стрельбы в общежитии

Инцидент произошел поздним вечером 14 мая на территории у общежития по улице Химиков. Омичу, который в этот момент находился в состоянии алкогольного опьянения, не понравился шум у подъезда. Из-за этого между ним и группой подростков произошла ссора. После чего мужчина взял пневматическую винтовку и выстрелил в компанию, стоявшую на улице. Одна из пуль попала в 17-летнего студента техникума строительства и лесного хозяйства. Но обошлось без госпитализации.