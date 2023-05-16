Посевная в Омском районе идет в штатном режиме

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
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Updated Сегодня, 13:13
В этом году из-за погодных условий начало посевной кампании в регионе сдвинулось на неделю. Тем не менее, по данным регионального Минсельхоза, работы идут в соответствии с графиком. О том, как складываются дела в Омском районе — лидере области в части растениеводства — рассказал местный глава Геннадий Долматов.
«Все хорошо, посевная идет в штатном режиме. В последние выходные были осадки, столь необходимые — местами выпало порядка 23 миллиметров. И сегодня почва немного стала получше. Поэтому могу сказать, что мы идем штатно в графике, отставаний нет. Все пока благополучно. Как и в прошлые сезоны посевная обычно завершается в первую декаду июня в зависимости от культур, которые планируется теми или иными хозяйствами засеять. Также на сроки влияет ранняя или поздняя спелость сортов, соответственно, они разнятся. Ну, как правило, в первой декаде июня должна посевная завершиться», — цитирует Геннадия Долматова «СуперОмск».
В Управлении сельского хозяйства Омского района отметили, что в этом году вся посевная площадь здесь составит 122,9 тысяч гектаров. Для производства зерновых и зернобобовых культур предусмотрено 83 тысячи гектаров, что на одну тысячу больше уровня 2022 года. Под масличные культуры отведена 21 тысяча гектаров, площадь картофеля и овощных культур сохранилась на уровне 2022 года и составляет 6 тысяч гектаров. На кормовые культуры выделено 12 тысяч гектаров.
Общая посевная площадь в регионе прогнозируется на уровне 3 млн гектаров. На сегодняшний день, как сообщил министр сельского хозяйства Омской области Николай Дрофа, в регионе уже засеяно более 15% всего ярового сева на площади 470 тысяч гектаров. Перед аграриями стоит задача ежедневно засеивать более 100 тысяч гектаров.