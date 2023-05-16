Посевная в Омском районе идет в штатном режиме

В Управлении сельского хозяйства Омского района отметили, что в этом году вся посевная площадь здесь составит 122,9 тысяч гектаров. Для производства зерновых и зернобобовых культур предусмотрено 83 тысячи гектаров, что на одну тысячу больше уровня 2022 года. Под масличные культуры отведена 21 тысяча гектаров, площадь картофеля и овощных культур сохранилась на уровне 2022 года и составляет 6 тысяч гектаров. На кормовые культуры выделено 12 тысяч гектаров.