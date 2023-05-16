«Помойку устроили». В омской Николаевке неизвестные сваливают мусор на берег Иртыша

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
В редакцию Города55 обратилась жительница микрорайона Николаевка Татьяна Филимонова. Женщина рассказала, что неизвестные на двух грузовых «ГАЗелях» сегодня, 16 мая, сваливали мусор рядом с рекой.
«Просто несанкционированную свалку сделали. Выезд к Иртышу за Николаевкой, около ЛЭП, у карьера», — сообщила омичка.
Женщина сняла нарушителей на видео, мужчины при этом поспешили уехать.
Татьяна Филимонова сообщила, что запись она передала в полицию.
Ранее Город55 сообщал, что омичи вновь подняли проблему мусорных свалок на территории региона. Горожане не понимают, куда девать отходы.