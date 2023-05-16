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«Помойку устроили». В омской Николаевке неизвестные сваливают мусор на берег Иртыша

16 мая 2023, 11:32
Фото: 1MI
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Омичи рассказали о свалке мусора на берегу Иртыша

Местная жительница сняла нарушителей на телефон и передала запись в полицию.

В редакцию Города55 обратилась жительница микрорайона Николаевка Татьяна Филимонова. Женщина рассказала, что неизвестные на двух грузовых «ГАЗелях» сегодня, 16 мая, сваливали мусор рядом с рекой.

«Просто несанкционированную свалку сделали. Выезд к Иртышу за Николаевкой, около ЛЭП, у карьера», — сообщила омичка.

Женщина сняла нарушителей на видео, мужчины при этом поспешили уехать.

Мусор сваливают посреди дня
Видео: Татьяна Филимонова / Предоставлено Городу55

Татьяна Филимонова сообщила, что запись она передала в полицию.

Ранее Город55 сообщал, что омичи вновь подняли проблему мусорных свалок на территории региона. Горожане не понимают, куда девать отходы.

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#Евгений Игишев#Мусор#Свалка#Несанкционированная свалка#Иртыш#Экология#Город#Общество#Омск#Омская область#Николаевка#Видео
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