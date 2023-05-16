Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:59

Published Сегодня, 11:59

Modified Сегодня, 12:01

Updated Сегодня, 12:01

Изображение материала

Пока под запретом. В Омской области продлили ограничение на посещение лесов

16 мая 2023, 11:59
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области до июня продлили запрет на посещение лесов

В регионе до сих пор действует особый противопожарный режим и введен режим ЧС из-за ландшафтных пожаров.

В пресс-службе ГУ лесного хозяйства сообщили о продлении ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Соответствующий приказ подписали сегодня, 16 мая.

В Омской области до сих пор действует противопожарный режим и введен режим ЧС из-за ландшафтных пожаров, которые часто приводят к лесным пожарам.

Согласно приказу, до 6 июня нельзя посещать леса в 26 районах. Среди них Большереченский, Исилькульский, Полтавский, Москаленский, Калачинский, Горьковский, Нижнеомский, Крутинский, Любинский, Марьяновский, Шербакульский, Одесский, Муромцевский, Называевский, Омский, Кормиловский, Саргатский, Азовский, Таврический, Павлоградский, Русско-Полянский, Нововаршавский, Тюкалинский, Оконешниковский, Колосовский и Черлакский.

Еще в шести районах — Большеуковском, Тарском, Знаменском, Седельниковском, Тевризском и Усть-Ишимском — ограничения будут действовать до 8 июня.

В ГУЛХе также рассказали об обнаруженных и потушенных за последние сутки возгораниях. Тушить пришлось два пожара в Большеуковском и по одному — в Тюкалинском и Крутинском районах.

Штормовой ветер и пожары. Синоптики предупредили омичей о непогоде
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Пожары#Лесные пожары#Особый противопожарный режим#Лес#Возгорание#Происшествия#Общество#Новости#Омская область
Подпишитесь
Ростов, Ставрополь, Чечня. Кто будет строить в Омске меганабережную вдоль Иртыша
Сегодня, 11:44
Решения не приняты. Руководителю Тарского театра предложили перебраться на Камчатку
Сегодня, 07:39
Без конкуренции. За право построить новое кладбище в Омске сражалась одна компания
Сегодня, 09:23
На радиозаводе Попова засекретили имена новых акционеров
Сегодня, 11:35
Некому учить детей. В омских школах и детских садах не хватает 834 педагога
Сегодня, 05:50
Можно не беспокоиться. В Роспотребнадзоре рассказали о клещах — переносчиках чумы
Сегодня, 07:34