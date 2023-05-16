Пока под запретом. В Омской области продлили ограничение на посещение лесов

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
В пресс-службе ГУ лесного хозяйства сообщили о продлении ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Соответствующий приказ подписали сегодня, 16 мая.
В Омской области до сих пор действует противопожарный режим и введен режим ЧС из-за ландшафтных пожаров, которые часто приводят к лесным пожарам.
Согласно приказу, до 6 июня нельзя посещать леса в 26 районах. Среди них Большереченский, Исилькульский, Полтавский, Москаленский, Калачинский, Горьковский, Нижнеомский, Крутинский, Любинский, Марьяновский, Шербакульский, Одесский, Муромцевский, Называевский, Омский, Кормиловский, Саргатский, Азовский, Таврический, Павлоградский, Русско-Полянский, Нововаршавский, Тюкалинский, Оконешниковский, Колосовский и Черлакский.
Еще в шести районах — Большеуковском, Тарском, Знаменском, Седельниковском, Тевризском и Усть-Ишимском — ограничения будут действовать до 8 июня.
В ГУЛХе также рассказали об обнаруженных и потушенных за последние сутки возгораниях. Тушить пришлось два пожара в Большеуковском и по одному — в Тюкалинском и Крутинском районах.