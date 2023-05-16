Памятники падают. В Омске топит Ново-Восточное кладбище

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Жители Омска рассказали о подтоплении Ново-Восточного кладбища. Объект находится на пересечении улицы 10 лет Октября и Окружной дороги рядом с садовым товариществом. Пост с жалобой появился вчера, 15 мая, в паблике «ЧП Омск».
«С дач каждую весну вода на кладбище. Памятники у некоторых падают из-за размытия грунта», — сообщили омичи.
В администрации города прокомментировали ситуацию.
«Вода постепенно уходит с участков. Стоит отметить, Ново-Восточное кладбище города Омска было открыто в 1972 году без проведения гидрологических и геодезических изысканий. В весенний период наблюдается подтопление территории данного кладбища грунтовыми водами. Необходимо отметить, что в настоящее время указанное кладбище закрыто для свободных захоронений», — рассказали в мэрии.
В администрации добавили, что кладбище открыто для подхоронения к ранее умершим близким родственникам, а также для погребения урн с прахом.
Ранее Город55 сообщал, что в Омске объявили торги на строительство Западного кладбища. Заказчиком работ выступает депстрой городской администрации. Сегодня определился подрядчик. Работы проведет компания «Геосинтетика» за 247 млн рублей.