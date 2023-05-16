Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:14

Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

Изображение материала

Памятники падают. В Омске топит Ново-Восточное кладбище

16 мая 2023, 09:14
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичи рассказали о плачевном состоянии Ново-Восточного кладбища из-за подтоплений

В мэрии рассказали, что кладбище в настоящее время закрыто для захоронений

Жители Омска рассказали о подтоплении Ново-Восточного кладбища. Объект находится на пересечении улицы 10 лет Октября и Окружной дороги рядом с садовым товариществом. Пост с жалобой появился вчера, 15 мая, в паблике «ЧП Омск».

«С дач каждую весну вода на кладбище. Памятники у некоторых падают из-за размытия грунта», — сообщили омичи.

В администрации города прокомментировали ситуацию.

«Вода постепенно уходит с участков. Стоит отметить, Ново-Восточное кладбище города Омска было открыто в 1972 году без проведения гидрологических и геодезических изысканий. В весенний период наблюдается подтопление территории данного кладбища грунтовыми водами. Необходимо отметить, что в настоящее время указанное кладбище закрыто для свободных захоронений», — рассказали в мэрии.

В администрации добавили, что кладбище открыто для подхоронения к ранее умершим близким родственникам, а также для погребения урн с прахом.

Ранее Город55 сообщал, что в Омске объявили торги на строительство Западного кладбища. Заказчиком работ выступает депстрой городской администрации. Сегодня определился подрядчик. Работы проведет компания «Геосинтетика» за 247 млн рублей.

Без конкуренции. За право построить новое кладбище в Омске сражалась одна компания
Узнать подробнее
В Омске на строительство нового Западного кладбища выделили 247 млн рублей
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Кладбище#Мэрия#Затопление#Город#Общество
Подпишитесь
Без конкуренции. За право построить новое кладбище в Омске сражалась одна компания
Сегодня, 09:23
Решения не приняты. Руководителю Тарского театра предложили перебраться на Камчатку
Сегодня, 07:39
В Омске за 15 млн рублей продается итальянский пассажирский теплоход
Сегодня, 04:38
«Время выбрало нас». Омичам рассказали о теме будущей выставки «Флора»
Сегодня, 05:12
Некому учить детей. В омских школах и детских садах не хватает 834 педагога
Сегодня, 05:50
Можно не беспокоиться. В Роспотребнадзоре рассказали о клещах — переносчиках чумы
Сегодня, 07:34