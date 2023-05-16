Памятники падают. В Омске топит Ново-Восточное кладбище

Жители Омска рассказали о подтоплении Ново-Восточного кладбища. Объект находится на пересечении улицы 10 лет Октября и Окружной дороги рядом с садовым товариществом. Пост с жалобой появился вчера, 15 мая, в паблике «ЧП Омск».