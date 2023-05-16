Некому учить детей. В омских школах и детских садах не хватает 834 педагога

Основная причина нехватки педагогов — низкий уровень заработной платы. Так, согласно данным сервиса по поиску работы Зарплата.ру, в среднюю школу №15 требуется учитель начальных классов. Соискателю предлагают зарплату от 18 до 22 тысяч рублей в месяц. А в детский сад №81 ищут воспитателя на полный рабочий день с зарплатой от 20 тысяч рублей.