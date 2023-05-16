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Некому учить детей. В омских школах и детских садах не хватает 834 педагога

16 мая 2023, 05:50
Фото: 1MI
Основная причина нехватки педагогов — низкий уровень заработной платы

В Омске в школах и детсадах не хватает больше восьмисот педагогов

В школах кадровый дефицит наиболее остро проявляется среди учителей начальных классов — в настоящее время открыты 92 вакансии.

По данным департамента образования администрации Омска на 15 мая, в школах и детских садах города не хватает 834 педагога. Так, в школы ищут учителей начальных классов (открыто 92 вакансии), учителей математики (82 вакансии), учителей английского языка (72 вакансии), учителей русского языка и литературы (67 вакансий). Среди педагогов по другим предметам нехватка ощущается менее остро.

В дошкольных учреждениях Омска не хватает воспитателей и помощников воспитателей (183 и 58 открытых вакансий соответственно).

Основная причина нехватки педагогов — низкий уровень заработной платы. Так, согласно данным сервиса по поиску работы Зарплата.ру, в среднюю школу №15 требуется учитель начальных классов. Соискателю предлагают зарплату от 18 до 22 тысяч рублей в месяц. А в детский сад №81 ищут воспитателя на полный рабочий день с зарплатой от 20 тысяч рублей.

Ранее Город55 разобрал к чему может привести кадровый дефицит среди учителей, и почему выпускники педагогических вузов неохотно идут работать в школы.

Кадровый дефицит. Чем обернется нехватка педагогов в омских школах
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В омских школах и детских садах не хватает 872 педагога
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#Евгений Игишев#Учитель#Школа#Педагог#Департамент образования#Детский сад#Воспитатель#Общество#Город#Омск
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