Некому учить детей. В омских школах и детских садах не хватает 834 педагога

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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По данным департамента образования администрации Омска на 15 мая, в школах и детских садах города не хватает 834 педагога. Так, в школы ищут учителей начальных классов (открыто 92 вакансии), учителей математики (82 вакансии), учителей английского языка (72 вакансии), учителей русского языка и литературы (67 вакансий). Среди педагогов по другим предметам нехватка ощущается менее остро.
В дошкольных учреждениях Омска не хватает воспитателей и помощников воспитателей (183 и 58 открытых вакансий соответственно).
Основная причина нехватки педагогов — низкий уровень заработной платы. Так, согласно данным сервиса по поиску работы Зарплата.ру, в среднюю школу №15 требуется учитель начальных классов. Соискателю предлагают зарплату от 18 до 22 тысяч рублей в месяц. А в детский сад №81 ищут воспитателя на полный рабочий день с зарплатой от 20 тысяч рублей.
Ранее Город55 разобрал к чему может привести кадровый дефицит среди учителей, и почему выпускники педагогических вузов неохотно идут работать в школы.