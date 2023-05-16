Неадекватный мужчина в Перми кричал, атаковал людей и наносил себе травмы

Инцидент произошел в Мотовилихинском районе Перми. Находящийся в неадекватном состоянии мужчина начал кричать и нападать на окружающих, обливая себя жидкостью для розжига и нанося себе повреждения осколком бутылки.