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Posted Сегодня, 08:17

Published Сегодня, 08:17

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Updated Сегодня, 08:19

Неадекватный мужчина в Перми кричал, атаковал людей и наносил себе травмы

16 мая 2023, 08:17
Инцидент произошел в Мотовилихинском районе Перми. Находящийся в неадекватном состоянии мужчина начал кричать и нападать на окружающих, обливая себя жидкостью для розжига и нанося себе повреждения осколком бутылки.

Он проник в магазин "Находка", где нанес ущерб части товаров и оборудования, продолжая причинять себе травмы, пишет ФедералПресс.

Полиция, прибывшая на место, задержала мужчину и передала его медицинским работникам. В настоящее время проводится проверка данного инцидента, сообщили в Управлении МВД по Пермскому краю.

Свидетели происшествия отмечают, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Некоторые пользователи социальных сетей предполагают, что он мог находиться под воздействием наркотических веществ.

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