Неадекватный мужчина в Перми кричал, атаковал людей и наносил себе травмы

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Он проник в магазин "Находка", где нанес ущерб части товаров и оборудования, продолжая причинять себе травмы, пишет ФедералПресс.
Полиция, прибывшая на место, задержала мужчину и передала его медицинским работникам. В настоящее время проводится проверка данного инцидента, сообщили в Управлении МВД по Пермскому краю.
Свидетели происшествия отмечают, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Некоторые пользователи социальных сетей предполагают, что он мог находиться под воздействием наркотических веществ.