Набрал кредитов и займов. В Омске у экс-судьи отобрали дорогой автомобиль

Стаднику в 2019 году объявили предупреждение. Оказалось, что судья не вносил платежи по кредитам и не оплачивал коммунальные услуги. Один из долгов был по займу. Сумму в 900 тысяч рублей Денису Стаднику одолжил предприниматель Владислав Ширшов (основным видом его деятельности является оптовая торговля текстильными изделиями), в залог мировой судья оставил свой автомобиль. После того как Стадник перестал платить, предприниматель обратился в суд.