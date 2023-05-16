Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:32

Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

Изображение материала

Набрал кредитов и займов. В Омске у экс-судьи отобрали дорогой автомобиль

16 мая 2023, 06:32
Фото: 1MI
Иллюстрация

Автомобиль бывшего омского судьи арестовали за многочисленные долги

За иномарку 2014 года выпуска просят почти 1,4 млн рублей.

В Омске за 1,387 млн рублей продают японский автомобиль Mazda CX-5 2014 года выпуска. Владельцем иномарки является бывший мировой судья Денис Стадник, привлекавшийся ККС к дисциплинарной ответственности и покинувший свой пост по собственному желанию в апреле 2019 года.

Стаднику в 2019 году объявили предупреждение. Оказалось, что судья не вносил платежи по кредитам и не оплачивал коммунальные услуги. Один из долгов был по займу. Сумму в 900 тысяч рублей Денису Стаднику одолжил предприниматель Владислав Ширшов (основным видом его деятельности является оптовая торговля текстильными изделиями), в залог мировой судья оставил свой автомобиль. После того как Стадник перестал платить, предприниматель обратился в суд.

С должника в итоге взыскали 1,2 млн рублей и потребовали продать Mazda. На публичных торгах Ширшов как раз и указан взыскателем. Заявки от потенциальных покупателей начали принимать вчера, 15 мая. Итоги аукциона подведут 22 июня.

Фото: Гис.Торги

В объявлении, кстати, отмечается, что автомобиль осматривался в загрязненном состоянии, поэтому не было возможности полностью оценить дефекты.

В Омске за 15 млн рублей продается итальянский пассажирский теплоход
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Должники#Судья#Автомобиль#Имущество#Торги#Долги#Общество#Город#Новости#Омск
Подпишитесь
Проект строительства Красногорского гидроузла в Омской области не прошел экспертизу
Вчера, 10:30
Угарные выходные. Жители городка Нефтяников дышали вредными примесями
Сегодня, 03:34
В Омске за 15 млн рублей продается итальянский пассажирский теплоход
Сегодня, 04:38
«Время выбрало нас». Омичам рассказали о теме будущей выставки «Флора»
Сегодня, 05:12
Некому учить детей. В омских школах и детских садах не хватает 834 педагога
Сегодня, 05:50
В Омске на Иртышской набережной начали готовить фундамент для памятника Бухгольца
Сегодня, 02:38