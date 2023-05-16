Набрал кредитов и займов. В Омске у экс-судьи отобрали дорогой автомобиль

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
В Омске за 1,387 млн рублей продают японский автомобиль Mazda CX-5 2014 года выпуска. Владельцем иномарки является бывший мировой судья Денис Стадник, привлекавшийся ККС к дисциплинарной ответственности и покинувший свой пост по собственному желанию в апреле 2019 года.
Стаднику в 2019 году объявили предупреждение. Оказалось, что судья не вносил платежи по кредитам и не оплачивал коммунальные услуги. Один из долгов был по займу. Сумму в 900 тысяч рублей Денису Стаднику одолжил предприниматель Владислав Ширшов (основным видом его деятельности является оптовая торговля текстильными изделиями), в залог мировой судья оставил свой автомобиль. После того как Стадник перестал платить, предприниматель обратился в суд.
С должника в итоге взыскали 1,2 млн рублей и потребовали продать Mazda. На публичных торгах Ширшов как раз и указан взыскателем. Заявки от потенциальных покупателей начали принимать вчера, 15 мая. Итоги аукциона подведут 22 июня.
В объявлении, кстати, отмечается, что автомобиль осматривался в загрязненном состоянии, поэтому не было возможности полностью оценить дефекты.