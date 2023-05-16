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На трассе под Омском пожилой водитель на «Волге» врезался в автобус с 25 пассажирами

16 мая 2023, 02:57
Фото: УМВД РФ по Омской области
Пострадал только мужчина, ехавший в легковушке.

Серьезная авария произошла вчера, 15 мая, ближе к вечеру в Омском районе. На подъезде к поселку Чернолучинский примерно в 16 часов столкнулись пассажирский автобус KIA и легковой автомобиль ГАЗ-31029.

По данным региональной Госавтоинспекции, водитель «Волги» (мужчина 1947 года рождения) не выдержал безопасную дистанцию и на 2 км врезался в автобус, который ехал впереди в ту же сторону, что и он. За рулем общественного транспорта находился мужчина 1985 года рождения.

Фото: УМВД РФ по Омской области

В этот момент в салоне автобуса сидели 25 человек, но никому из пассажиров не понадобилась медицинская помощь. Известно, что они двигались по маршруту № 344 «Русский лес — Автовокзал».

В то же время сильно пострадал мужчина на легковушке. Его госпитализировали с тяжелыми травмами, рассказали в ГИБДД. По факту аварии полицейские организовали проверку. Они должны выяснить все детали, из-за которых возникло ДТП.

Отметим, что в этот же день в черте города также произошла авария с участием пассажирского транспорта. В районе метромоста столкнулись маршрутка № 503 и автобус № 78. Они направлялись из центра в сторону Левого берега.

В центре Омска в вечерний час пик маршрутка въехала в автобус
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#Алина Ясинская#ДТП#Авария#Авария с пострадавшими#Пассажирский автобус#Пассажирский транспорт#Происшествия#Общество#Новости#Омская область
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