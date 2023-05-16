На трассе под Омском пожилой водитель на «Волге» врезался в автобус с 25 пассажирами

По данным региональной Госавтоинспекции, водитель «Волги» (мужчина 1947 года рождения) не выдержал безопасную дистанцию и на 2 км врезался в автобус, который ехал впереди в ту же сторону, что и он. За рулем общественного транспорта находился мужчина 1985 года рождения.