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На радиозаводе Попова засекретили имена новых акционеров

16 мая 2023, 11:35
Фото: 1MI
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Эти данные теперь считаются конфиденциальными.

На прошлой неделе контрольный пакет акций НПО «Радиозавод им. А. С. Попова» поменял владельца или владельцев. Как писал Город55, из акционерного общества вышли Иван Поляков и Татьяна Ушакова, которым принадлежало 68% акций. Дать оперативный комментарий руководство АО не смогло, а сегодня, 16 мая, мы получили ответ на письменный запрос. И ясности не прибавилось.

— В соответствии с законодательством об акционерных обществах, — написала нам пресс-служба радиозавода, — ведение реестра владельцев ценных бумаг АО «НПО „Радиозавод им. А. С. Попова“» с 11.11.2008 осуществляет АО «СТАТУС».

Речь о местном филиале регистраторского общества «Статус», прописанном в центре Омска, на Кемеровской. Директор филиала Дарья Веденеева рассказала, что предоставить нам какие-либо данные не имеет права.

— Информация, содержащаяся в реестре, является конфиденциальной согласно закону «О рынке ценных бумаг», — объяснила она по телефону. — Получить информацию могут только лица, указанные в этом законе. Ваше СМИ в перечне не значится…

Закон и правда не предусматривает возможность передачи реестродержателем данных о владельцах акций средствам массовой информации. В нем говорится, что «держатели реестра и депозитарии обязаны обеспечить конфиденциальность информации о лице, которому открыт лицевой счет (счет депо), а также информации о таком счете, включая операции по нему. Сведения... могут быть предоставлены только лицу, которому открыт лицевой счет (счет депо), или его представителю, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами».

Таким образом, имена людей, которым перешел контрольный пакет акций радиозавода, остается неизвестным. Напомним: еще в апреле от своих акций отказались двое Александров Ушаковых, отец и сын, а теперь из числа акционеров выбыли Татьяна Ушакова и Иван Поляков.

 

Контрольный пакет акций омского радиозавода Попова продали неизвестно кому
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#Николай Эйхвальд#Радиозавод#Бизнес#Новости
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