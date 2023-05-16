На радиозаводе Попова засекретили имена новых акционеров

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
На прошлой неделе контрольный пакет акций НПО «Радиозавод им. А. С. Попова» поменял владельца или владельцев. Как писал Город55, из акционерного общества вышли Иван Поляков и Татьяна Ушакова, которым принадлежало 68% акций. Дать оперативный комментарий руководство АО не смогло, а сегодня, 16 мая, мы получили ответ на письменный запрос. И ясности не прибавилось.
— В соответствии с законодательством об акционерных обществах, — написала нам пресс-служба радиозавода, — ведение реестра владельцев ценных бумаг АО «НПО „Радиозавод им. А. С. Попова“» с 11.11.2008 осуществляет АО «СТАТУС».
Речь о местном филиале регистраторского общества «Статус», прописанном в центре Омска, на Кемеровской. Директор филиала Дарья Веденеева рассказала, что предоставить нам какие-либо данные не имеет права.
— Информация, содержащаяся в реестре, является конфиденциальной согласно закону «О рынке ценных бумаг», — объяснила она по телефону. — Получить информацию могут только лица, указанные в этом законе. Ваше СМИ в перечне не значится…
Закон и правда не предусматривает возможность передачи реестродержателем данных о владельцах акций средствам массовой информации. В нем говорится, что «держатели реестра и депозитарии обязаны обеспечить конфиденциальность информации о лице, которому открыт лицевой счет (счет депо), а также информации о таком счете, включая операции по нему. Сведения... могут быть предоставлены только лицу, которому открыт лицевой счет (счет депо), или его представителю, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами».
Таким образом, имена людей, которым перешел контрольный пакет акций радиозавода, остается неизвестным. Напомним: еще в апреле от своих акций отказались двое Александров Ушаковых, отец и сын, а теперь из числа акционеров выбыли Татьяна Ушакова и Иван Поляков.