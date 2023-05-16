На радиозаводе Попова засекретили имена новых акционеров

Закон и правда не предусматривает возможность передачи реестродержателем данных о владельцах акций средствам массовой информации. В нем говорится, что «держатели реестра и депозитарии обязаны обеспечить конфиденциальность информации о лице, которому открыт лицевой счет (счет депо), а также информации о таком счете, включая операции по нему. Сведения... могут быть предоставлены только лицу, которому открыт лицевой счет (счет депо), или его представителю, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами».