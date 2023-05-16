Можно не беспокоиться. В Роспотребнадзоре рассказали о клещах — переносчиках чумы

Тем не менее, в Омской области клещи с начала года покусали почти 900 человек, треть из них — дети. Специалисты исследовали 98,3% снятых с людей клещей. 5,3% оказались заражены боррелиями, 2% — вирусом моноцитарного эрлихиоза человека, 1,3% — возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека и 0,5% — вирусом клещевого энцефалита.