Можно не беспокоиться. В Роспотребнадзоре рассказали о клещах — переносчиках чумы

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
В Роспотребнадзоре рассказали о клещах, которые якобы переносят чуму. Поводом для комментария от ведомства стала публикации об открытии учеными из Тюменского медуниверситета трех видов клещей, которые переносят опасные болезни.
Исследования показали, что один из новых видов клещей может переносить бартонеллез, другой одновременно может переносить, в том числе, клещевой энцефалит, боррелиоз, геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, туляремию и чуму. Третьи могут стать источником лихорадки Западного Нила.
Роспотребнадзор поспешил успокоить россиян.
«Авторы, рассказавшие о новых клещах, не проводили исследований на предмет заражения членистоногих чумным микробом. Также не установлен факт передачи возбудителя млекопитающим от этих клещей», — рассказали в ведомстве. — «Случаи заражения человека чумой от гамазовых клещей в принципе не фиксировались. Все дело в том, что гамазовые клещи на людей не нападают».
Тем не менее, в Омской области клещи с начала года покусали почти 900 человек, треть из них — дети. Специалисты исследовали 98,3% снятых с людей клещей. 5,3% оказались заражены боррелиями, 2% — вирусом моноцитарного эрлихиоза человека, 1,3% — возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека и 0,5% — вирусом клещевого энцефалита.