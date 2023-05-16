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Медики на Сахалине спасли годовалого ребенка, проглотившего три магнита

16 мая 2023, 08:19
Медики из Сахалинской областной больницы успешно спасли жизнь годовалому мальчику, который проглотил три магнита. Ребенок был доставлен в больницу в крайне истощенном состоянии.

Министерство здравоохранения Сахалинской области опубликовало историю лечения маленького пациента, который проглотил три мощных магнита от игрушки "Неокуб". При поступлении в больницу, состояние ребенка было крайне слабым. После проведения рентгеновского обследования было обнаружено наличие инородных тел в кишечнике, и было принято срочное решение об операции, пишет ФедералПресс.

В ходе операции стало ясно, что последствия для здоровья ребенка могли быть крайне серьезными: образовались несколько проколов тканей кишечника из-за притяжения магнитов друг к другу через стенки органа, что могло привести к непоправимым повреждениям.

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