Медики на Сахалине спасли годовалого ребенка, проглотившего три магнита

Министерство здравоохранения Сахалинской области опубликовало историю лечения маленького пациента, который проглотил три мощных магнита от игрушки "Неокуб". При поступлении в больницу, состояние ребенка было крайне слабым. После проведения рентгеновского обследования было обнаружено наличие инородных тел в кишечнике, и было принято срочное решение об операции, пишет ФедералПресс.